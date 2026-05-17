В Киевской области обломки БпЛА повредили дома и предприятие

В воскресенье днем во время вражеской атаки в Броварах Киевской области зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает RegioNews.

По его словам, обломки БПЛА, вероятно типа "Гербера", упали в районе переулка Механизаторов.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Повреждения получили два жилых дома: в них иссечена крыша, фасад и забор, а также выбито одно окно.

Кроме того, незначительно повреждена кровля одного из промышленных предприятий.

Напомним, в ночь на 17 мая российские войска совершили массированную воздушную атаку, применив 287 ударных беспилотников типа Shahed, а также Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа "Пародия". Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.