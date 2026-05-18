18 мая 2026, 07:37

В поезде "Чоп – Захонь" 18-летней пассажирке "подбросили" чемодан с сигаретами

Фото: ГНСУ
Пограничники Чопского отряда обнаружили партию безакцизных табачных изделий, пытавшихся незаконно переправить в Венгрию пассажирским поездом "Чоп – Захонь"

Об этом сообщило Западное региональное управление ГНСУ, передает RegioNews.

Пограничники остановили поезд на грузовом направлении после прохождения контроля, когда он направлялся в сторону государственной границы.

Во время проверки привлекли служебную собаку, которая отреагировала на чемодан одной из пассажирок – 18-летней местной жительницы. В ходе осмотра совместно с таможенниками в багаже обнаружили 300 пачек сигарет без марок акцизного налога Украины.

По предварительной информации, табачные изделия были заброшены в вагон при движении поезда на участке следования к границе.

Обнаруженную продукцию изъяли. Также в Территориальное управление БЭБ в Закарпатской области направлено сообщение о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 204 УК Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров.

Устанавливается стоимость изъятого товара и лица, причастные к правонарушению.

Напомним, правоохранители разоблачили группу лиц, наладивших незаконный ввоз алкоголя без уплаты налогов. Организаторы схемы использовали связи в дипломатических учреждениях иностранных государств в Украине, чтобы оформлять продукцию как груз для служебного пользования, не подлежащий налогообложению.

