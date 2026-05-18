В поезде "Чоп – Захонь" 18-летней пассажирке "подбросили" чемодан с сигаретами

Западное региональное управление ГНСУ

Пограничники остановили поезд на грузовом направлении после прохождения контроля, когда он направлялся в сторону государственной границы.

Во время проверки привлекли служебную собаку, которая отреагировала на чемодан одной из пассажирок – 18-летней местной жительницы. В ходе осмотра совместно с таможенниками в багаже обнаружили 300 пачек сигарет без марок акцизного налога Украины.

По предварительной информации, табачные изделия были заброшены в вагон при движении поезда на участке следования к границе.

Обнаруженную продукцию изъяли. Также в Территориальное управление БЭБ в Закарпатской области направлено сообщение о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 204 УК Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров.

Устанавливается стоимость изъятого товара и лица, причастные к правонарушению.

