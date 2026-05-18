18 мая 2026, 07:03

Ракетный удар по Днепру: 18 пострадавших, среди них двое детей

Фото: Днепропетровская ОВА
Ночью 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на 7:00 известно о 18 пострадавших. Среди них двое детей: 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Медики оказали им необходимую помощь, пока дети находятся на амбулаторном лечении.

Еще восемь пострадавших госпитализированы: четыре женщины и четверо мужчин. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в течение прошлой недели оккупанты запустили по Украине 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиабомб и 74 ракеты различных типов. Погибли 52 человека.

