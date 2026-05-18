Ракетный удар по Днепру: 18 пострадавших, среди них двое детей
Ночью 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
По его словам, по состоянию на 7:00 известно о 18 пострадавших. Среди них двое детей: 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Медики оказали им необходимую помощь, пока дети находятся на амбулаторном лечении.
Еще восемь пострадавших госпитализированы: четыре женщины и четверо мужчин. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, в течение прошлой недели оккупанты запустили по Украине 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиабомб и 74 ракеты различных типов. Погибли 52 человека.
