Фото: ДБР

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений ГПСУ. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следствие установило, что должностное лицо в декларации за 2023 год не указало финансовые операции, связанные с приобретением квартиры в Киеве стоимостью более 3,6 млн гривен.

При этом официальные доходы чиновника не соответствовали таким расходам, которые могут свидетельствовать о незаконном происхождении средств.

Бывшего чиновника обвиняют в декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет.

Ранее работники ГБР разоблачили этого должностного лица на системном получении взяток.

В мае 2025 года он был задержан по подозрению в получении средств за содействие в оформлении медицинских документов для перевода военнослужащих с передовой в тыл или получения оснований для лечения и отпусков.

Следователи устанавливают все источники возможных незаконных доходов, круг причастных лиц и полный объем причиненного государству ущерба.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками во внесении недостоверных сведений в ежегодные декларации. Чиновник не указал информацию о жилом доме в Киевской области.