Под Полтавой произошло землетрясение: эпицентр – в Диканской общине

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Подземные толчки произошли в Полтавском районе на территории Диканской общины. Ячейка землетрясения залегала на глубине 4 километра.

По классификации специалистов, землетрясение относится к категории едва ощутимых.

Напомним, 8 февраля в Полтавской области зафиксировали уже второе землетрясение. Его очаг залегал на глубине около 9 километров. Кроме того, вечером 6 февраля зарегистрированы толчки в Полтавском районе Полтавской области магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера).

Землетрясения в Украине: что известно

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают.

За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.