14:49  17 мая
Под Полтавой произошло землетрясение: эпицентр – в Диканской общине
13:51  17 мая
Смертельное ДТП в Хмельницком: BMW вылетел на тротуар, погибла женщина
09:54  17 мая
Украина в топ-10 Евровидение-2026: какое место заняла Leléka
UA | RU
UA | RU
17 мая 2026, 14:49

Под Полтавой произошло землетрясение: эпицентр – в Диканской общине

17 мая 2026, 14:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Диканской общине Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Подземные толчки произошли в Полтавском районе на территории Диканской общины. Ячейка землетрясения залегала на глубине 4 километра.

По классификации специалистов, землетрясение относится к категории едва ощутимых.

Напомним, 8 февраля в Полтавской области зафиксировали уже второе землетрясение. Его очаг залегал на глубине около 9 километров. Кроме того, вечером 6 февраля зарегистрированы толчки в Полтавском районе Полтавской области магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера).

Землетрясения в Украине: что известно

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают.

За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область землетрясение толчки колебания
На Полтавщине женщина из-за уколов красоты заболела ботулизмом
15 мая 2026, 18:45
На Полтавщине иномарка насмерть сбила пенсионерку
12 мая 2026, 21:45
В Полтавской области вынесли приговор матери, которая насиловала 6-летнюю дочь на камеру
12 мая 2026, 17:15
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
За неделю РФ атаковала Украину более 3000 дронами – 52 погибших
17 мая 2026, 18:10
Украина в тени крупного соглашения США и Китая: главные последствия
17 мая 2026, 17:35
В Киевской области обломки БпЛА повредили дома и предприятие
17 мая 2026, 16:50
Исчезновение ребенка на Тернопольщине: 6-летнего мальчика нашли через 2 часа
17 мая 2026, 16:26
На Сумщине мужчины загрузили части дрона в авто – произошел взрыв
17 мая 2026, 15:56
СБУ и СОУ поразили заводы, НПЗ и аэродром "Бельбек" в Крыму
17 мая 2026, 15:36
"Дальнобойные санкции" сработали: Зеленский об ударах по Подмосковью
17 мая 2026, 14:30
Смертельное ДТП в Хмельницком: BMW вылетел на тротуар, погибла женщина
17 мая 2026, 13:51
Марш за права ЛГБТК+ в Одессе: акция, протесты и напряжение на Приморском бульваре
17 мая 2026, 13:22
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »