Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах

Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников

Иллюстративное фото: из открытых источников

Угрозы отправки на фронт неугодных, массовые сокращения ради экономии, попытки добиться уплаты налога несмотря на разрушения – все это становится неприглядной реальностью в вопросах трудоустройства в прифронтовой зоне. Подробнее о проблемах занятости и то, насколько государственная поддержка отвечает потребностям, RegioNews рассказали сами жители.

Вопиющая ситуация в аграрном секторе

Одним из важнейших направлений экономики, в которое вовлечены большинство жители прифронтовых регионов, является агросектор. Понимают это и в правительстве. Недавно Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев рассказал о мерах поддержки местных аграриев.

Среди прочего, действует программа частичной компенсации стоимости уничтоженного или поврежденного имущества, увеличены компенсации за приобретенную отечественную агротехнику, увеличены размеры компенсации расходов на ремонт, реконструкцию и строительство оросительной инфраструктуры.

Разбитая агротехника. Фото: ГСЧС

Также действует государственная субсидия "1 тыс. грн на 1 га засеянных угодий или многолетних насаждений". Кроме того, готовятся выплаты за потерянные посевы для 236 агропроизводителей Херсонщины. Разрабатывается механизм поддержки для земель в 20 км от зоны боевых действий. Впрочем, не все так гладко.

Начальник Нововоронцовской ВА Андрей Селецкий. Фото: Facebook

По словам начальника Нововоронцовской поселковой военной администрации (ВА) Херсонской области Андрея Селецкого, субсидии, которые выделяет государство, – невысокие, и процесс получения слишком бюрократизированный.

"В прошлом году когда был неурожай, нельзя было обратиться на компенсацию убытков за неурожай если у тебя есть налоговые долги. А, получается, фермер не мог заплатить налог потому что у него нет урожая. Не из чего платить. Такой вот нонсенс", – рассказал он RegioNews .

Подобная ситуация, по словам начальника ВА, была по всей Украине, однако в Херсонской области она усугублялась дроновой опасностью из-за чего трактористы и комбайнеры боялись выезжать в поле. Этот, казалось бы, логичный факт оказалось трудно объяснить налоговой.

"Сказали, вот если бы кто-то погиб, тогда это может считаться территорией боевых действий. А если никто не погиб и технику не повредило – работайте. Логика неправильная. Херсонщина и так является территорией рискованного земледелия, а еще добавляются проблемы с безопасностью", – рассказал Андрей Селецкий.

Он также отметил, что налоговых льгот со стороны государства для местных фермеров нет. Более того, несмотря на то, обрабатывается земля или нет, налоговая без выезда высылает предписания о штрафе за неоплаченный налог.

"И бывает такое, что земля перерыта под фортификационные сооружения, а налоговая этого не видит, и никто об этом не подает так как делали военные. И за эту землю начисляют налог", – рассказал Андрей Селецкий.

Он отметил, что многие фермеры все больше склоняются к мысли, что им дешевле не заниматься фермерством, так как в результате упорной работы они выходят в ноль, так если бы ничего не делали. Но пока что аграрии кое-как продолжают работу, хотя "аграрка" в громаде фактически "лежит". По словам начальника ВА, даже если в этом году фермеры снимут суперурожай, о чем свидетельствуют оптимистические прогнозы с погодой, это не компенсирует тех потерь, которые аграрии понесли в 2022 – 2025 годах в связи с боевыми действиями и засухой.

Андрей Селецкий говорит, что на месте правительства датировал бы фермеров. Потому как украинский фермер – это не только заработок на условно новый Volkswagen Touareg, это про продовольственную независимость. Говорит, что в его территориальной громаде – 40 га пахотных земель на которых выращивается зерно, бахчевые, сады. Сколько экономика Украины в итоге недополучит продовольствия, если эти земли не будут обрабатываться? А ведь ситуация с громадами, которые находятся южнее Нововоронцовской ТГ еще хуже, так как находятся ближе к линии фронта.

Помимо продовольствия фермеры предоставляют рабочие места. Каждый фермер, по словам Андрея Селецкого, в сезон дает от 5 до 100 рабочих мест жителям сел. И это резон для жителей оставаться проживать в селах.

"Только в моей громаде есть четыре степных села в которых кроме "аграрки" нет ничего. Но если "аграрка" будет на "минусе", тогда вопрос – что там делать?" – подытожил начальник ВА.

Помощь ВСУ обернулась судами

Об особенностях ведения сельского хозяйства в зоне возможных боевых действий RegioNews рассказал Александр Босый – директор ООО "Донбасс" из села Мирная Долина Краматорского района Донецкой области. Александр очень рассчитывает на программу поддержки фермерских хозяйств в 20-километровой зоне. И хотя агропредприятие Александра Босого расположено в 35 км от линии фронта, есть шанс что правительство все же окажет поддержку, так как идут разговоры о расширении зоны до 50 км. Впрочем, все это пока проекты, которые запланированы на лето так как выплаты осуществляются из отдельного фонда финансирования, который наполняется в частности за счет пошлин на экспорт сои и рапса, а это через несколько месяцев.

В агросекторе прифронтовых регионов сложилась сложная ситуация с поддержкой аграриев. Фото: Донецкая ОГА

В свою очередь Александр Босый считает, что Донецкую область нужно всю включить в зону рискованного земледелия и всем аграриям выплачивать поддержку из-за опасной ситуации. Например, ООО "Донбасс" ранее лишилось одного из складов из-за прямого попадания, а две недели назад был разрушен еще один. В то же время фермер не бросает свою деятельность, и в ближайшее время планирует начать полевые работы. И это несмотря на опасность ситуации и острую нехватку работников из-за мобилизации. С работниками в итоге помогают дружественные фермерские хозяйства, часто мужчина и сам садится за трактор.

Вместе с тем Александр указывает на сложные взаимоотношения с госструктурами. В свое время его предприятие помогло в размещении на своей территории Вооруженных сил Украины. Впоследствии потребление электроэнергии у ООО "Донбасс" выросло в разы, а денег чтобы погасить долг не было. Дело в итоге закончилось тем, что ООО "Донецкие энергетические услуги" обратилось в суд с требованием взыскать с ООО "Донбасс" задолженность почти в 300 тыс. грн. за потребленную электроэнергию с февраля по август 2023 года. И 13 февраля 2024 года Хозяйственный суд Донецкой области принял решение в пользу энергокомпании, о чем говорится в Едином государственном реестре судебных решений в деле №905/1449/23 .

Александр Босый в итоге не только не получил компенсации, но и не смог получить поддержку по программе 1 тыс. грн за 1 га, так как у фермеров для этого не должно быть судебных дел и задолженности в бюджет.

"В итоге те аграрии, которые не оказывали помощь, получили поддержку по программе, в то время как мы помогли, но не получили ничего", – рассказал мужчина.

Также фермер указывает на нелогичные, с его точки зрения, действия налоговой, которая требует уплаты налогов у хозяйств, которые подверглись масштабным разрушениям. Он привел пример своих знакомых, имеющих поля в Волновахском районе, а также рядом с Красногоровкой и Селидово (эти территории сейчас заняты российскими войсками). Фермеры не убрали урожай, а им в итоге пришли требования оплатить налоги.

"В итоге заблокировали счета, хотя люди не виноваты. Они из-за боевых действий не могли убрать урожай. Люди пытались доказывать, но ничего не получилось. Это проблема. Не учитывают зону в которой мы находимся: посеяли или нет, убрали или нет – налоги насчитали и требуют уплатить", – подытожил фермер.

О подобных случаях говорит и владелец сельского фермерского хозяйства "Росток" что в поселке Александровка Краматорского района Иван Макаров.

"Были случаи, что люди уехали и у них не было возможности обрабатывать землю, а налог нужно уплатить", – рассказал нашему изданию Иван.

Мужчина уверен, что государству было бы выгодно всячески поддерживать фермеров несмотря на невыполнение ими части условий, часто не по их вине. Ведь в этом случае аграрии могли бы дальше развиваться и платить налоги в бюджет, предоставлять рабочие места.

Лишение "брони" неугодных и низкие зарплаты

Есть свои особенности и на предприятиях прифронтовой железнодорожной инфраструктуры. Глава ячейки Свободного профсоюза железнодорожников Украины в Дарницком депо Киева Александр Скиба рассказал, что в Запорожье из-за обстрелов многие промышленные предприятия переносят, а работников часто отправляют в командировки в другие города. При этом условия для командировочных предоставляются не самые комфортные. Тех же кто активно добивается улучшения условий труда, начальство нередко лишает бронирования.

Александр привел случай, который произошел в прошлом году в одном из локомотивных депо в Запорожье. Член профсоюза был отправлен в командировку, где выявил отвратительные условия отдыха для локомотивных бригад, о чем официально доложил руководству.

"Далее работник возвращается на работу, идет принимать локомотив, а к локомотиву подходят полиция и ТЦК. И тут же выясняется, что к этому моменту у человека была снята бронь. Не может быть, чтоб полиция и ТЦК на огромной территории подошли к нужному локомотиву и к сотруднику, у которого как раз пропала "бронь". Это однозначно направил работодатель. За 20 минут работник в итоге прошел военно-врачебную комиссию и был отправлен на полигон", – рассказал журналистам нашего издания Александр Скиба.

Он отметил, что подобные случаи далеко не единичны.

Глава профсоюза также отмечает несоответствие зарплат и той нагрузке, которую испытывают работники железной дороги. Более-менее достойную оплату получают те, кто работает по 270 часов в месяц, что очень много, учитывая что большинство украинцев работают около 160 - 170 часов в месяц. Ранее мы рассказывали историю проводника АО "Украинская зализница" Анатолия Бабичева, удостоенного государственной награды "Национальная легенда Украины", которую ему в марте 2022 года вручил президент Владимир Зеленский. По словам Анатолия, его месячная зарплата в сложных условиях прифронтового региона на сегодня составляет чистыми всего 16 тыс. грн в месяц.

Низкие зарплаты наблюдаются и в других сферах в прифронтовых регионах – в той же медицине. Ранее мы приводили пример работы Натальи Опанасенко – медицинской сестры из прифронтового села Кирилловка в Харьковской области. За свой непростой труд в экстремальных условиях медработница получала 0,75 ставки и чтобы подзаработать вынуждена была подрабатывать санитаркой. В период работы Натальи Опанасенко, село Кирилловка хотя и находилась в 40 км от границы с РФ и ближайшей линии фронта, тем не менее населенный пункт, в соответствии с приказом Министерства развития общин и территорий Украины, не был включен в перечень территорий возможных боевых действий. А это лишало медицинских работников, а также работников государственных учреждений и организаций на дополнительные 50% выплаты .

Навязчивое желание сокращения

Оказание медицинской помощи в прифронтовых регионах – отдельная большая тема. Несмотря на огромные риски безопасности, в населенных пунктах, находящихся под постоянным обстрелом, продолжают работать медработники: врачи принимают пациентов, а скорая выезжает на вызовы. Один из примеров – Наталья Левченко, которая работает парамедиком на станции скорой медицинской помощи Мирнограда, расположенной в Новодонецком Донецкой области.

Наталья Левченко, парамедик

Наталья рассказала нашим журналистам, как вместе с мужем, работающим вместе с ней в одной бригаде медицинским техником (водитель, обученный помогать медработникам), неоднократно бывали на волосок от гибели. Один раз супруги едва не попали под повторный обстрел когда вывозили женщину с ранением головы. В следующий раз недалеко от автомобиля скорой прилетела ракета и от взрывной волны и осколков медработников спасли бетонные конструкции пустующих ферм. Сама Наталья говорит, что во время вызова часто не думает о возможных рисках – главное оказать помощь пострадавшему.

"Делаешь все, чтобы спасти человека и облегчить его страдания. Хотя, конечно, по инструкции мы можем спрятаться, переждать. Но тут нужно учитывать, что большую роль играет время, и чем быстрее пациенту окажешь помощь, тем легче он перенесет травму", – отметила парамедик.

Весь коллектив станции скорой Мирнограда, а это свыше 40 человек, работает в похожих условиях. И этих людей, продолжающих оказывать медпомощь в экстремальных условиях и имеющих в этом огромный опыт, руководство Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой области (далее – Центр) решило сократить. Об этом случае мы частично рассказывали в одной из публикаций. Официальная причина сокращения – снижение количества выездов из-за уменьшения числа жителей и нехватка финансирования.

Медики станции скорой Мирнограда

Попытка сокращения медработников в итоге натолкнулось на противодействие со стороны коллектива станции скорой помощи, который решил бороться за свои права. Медики написал обращения в ряд государственных инстанций, обратился в СМИ. Тогда руководство Центра попыталось сократить коллектив обосновывая это ухудшения ситуации с безопасностью, о чем был подписан соответствующий приказ.

Медики станции скорой Мирнограда на встрече с министром Виктором Ляшко

Дело в итоге закончилось прибытием в область руководителя Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко и кадровыми перестановками в здравоохранении области. Впоследствии аудиторская проверка выявила в Центре финансовые нарушения в начислении и выплате доплат работникам, а также в оплате услуг снабжения электроэнергией и ее распределения.

Данная история показала готовность руководства расстаться с несколькими десятками опытных и мотивированных кадров ради экономии средств. Хотя, как выяснилось позже, деньги на выплаты зарплат медикам таки нашлись. Отметим, что медработникам вряд ли удалось бы отстоять свои трудовые права, если бы оне не решили рассказать о своих трудностях публично.

***

Люди, которые несмотря на экстремальные условия продолжают выполнять свою работу, внося вклад в стойкость государства – заслуживают всесторонней поддержки. При этом участие самого государства в вопросах поддержки часто лишено системности и сводится к фрагментарным действиям. Такой подход порождает превышения и произвол на местах, вызывая у граждан недоверие к существующей системе, неверие в ее способность отвечать реальным потребностям социума. Рассуждения о том что делать дальше, и как организовать более действенную поддержку общества, в подобной обстановке звучат все чаще.