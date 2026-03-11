Скандал с фортификациями: НАБУ получило доступ к счетам Пронина и его заместителя

Фото: из открытых источников

НАБУ получило доступ к банковской тайне – данным со счетов, чеков и выписок – по делу, где фигурируют бывший глава Полтавской ОВА, а ныне председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин и его заместитель Богдан Корольчук

передает RegioNews.

Дело расследуют по поводу растраты средств при строительстве фортификаций в Донецкой области.

Как стало известно с постановлений суда, детективы НАБУ подали семь ходатайств о доступе к документам, составляющим банковскую тайну, включая временный доступ к вещам и документам во владении банков.

В бюро отметили, что будут проверять материалы за период февраль 2024 – октябрь 2025, касающиеся компаний, причастных к делу, чтобы установить возможные факты легализации средств, полученных преступным путем, а также проверить участие конкретных лиц в совершении преступлений.

Суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ, разрешив детективам делать копии:

документов, предоставленных для открытия счетов компаний;

движении средств с расшифровкой предприятий, назначения и суммы платежей;

депозитных и кредитных договоров;

данных о зачислении и списании средств со счетов;

сделок по закупке продукции, работ и услуг за наличные деньги, снятых с банковских счетов.

Это решение позволит НАБУ продолжить расследование и выявить возможные нарушения в финансовых операциях компаний, связанных с Прониным и его заместителем.

Фортификационный скандал: что известно

В сентябре 2025 года народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

По его данным, для поиска рабочих Полтавская ОВА применила "креативный" подход: предприятия получали статус критически важных и бронирование от мобилизации в обмен на делегирование своих работников для строительства. Если отказывались – бронирование не давали.

Ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

Впоследствии Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВФилипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Во время выступления чиновник отрицал все обвинения, назвав их "ложью". Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

Между тем, делом по строительству фортификаций, организованным Полтавской ОВ в Донецкой области, занялось Антикоррупционное бюро . В конце октября детективы провели обыски у чиновников.

НАБУ подтвердило, что чиновники Полтавской ОВА получали взятки в 4 млн грн и даже BMW X7 за "содействие" подрядам ENKI Construction. В ходе обысков изъяты сотни тысяч долларов, печати оффшоров и схемы уклонения от мобилизации.

10 декабря 2025 года в Киеве под зданием комитетов Верховной Рады проходил митинг с требованием уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина.

