Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
01 мая 2026, 12:23

Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя

Читайте також українською мовою
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
Фото: из открытых источников
Украина уже не первый год живет в мире, где каждый день сталкивается с кровью, со смертью. Трагедии, к сожалению, стали обычным явлением в жизни украинцев. Но даже в такой ситуации случаются инциденты, не связанные с войной (по крайней мере, напрямую), вызывающие особую реакцию. Ибо речь идет об угрозе жизни вовсе не от российских обстрелов…

Один из таких инцидентов произошел в Тернополе. В этом городе одна 15-летняя девушка воткнула нож в голову своей одноклассницы. К счастью, обошлось без трагических последствий – жертва нападения выжила, хоть и попала в реанимацию. Но в этой истории возникает целый ряд вопросов, ответ на которые пока не виден.

И первый из этих вопросов – а жертвой является только ли та школьница, на которую напала одноклассница? Или история значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд? И почему эту "сложность", если она действительно имела место, никто не замечал, а если и замечал, то почему не сделал никаких шагов в направлении предотвращения будущей трагедии? И главное – станет ли эта история уроком и предохранителем?

Покушение на убийство или месть за буллинг?

Если открыть, например, официальный сайт главного управления Нацполиции в Тернопольской области, то ситуация кажется достаточно простой. Вот первая новость об этом инциденте, цитаты оттуда: "конфликт между школьницами", "во время спора между двумя несовершеннолетними девушками", "устанавливают все обстоятельства конфликта", открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "покушение на убийство". Следующая новость, о подозрении: "во время спора", "сообщение о драке между несовершеннолетними". Третья новость, о мере пресечения: "школьнице, напавшей с ножом на одноклассницу", "подозревают в совершении покушения на убийство", "во время спора нанесла своей однокласснице множественные колото-резаные раны".

Словом, впечатление складывается простое и понятное – был конфликт между двумя подростками, одна решила разобраться с другой с помощью ножа, ну и разобралась. Жестокие тинейджеры, классическая история, чуть ли не американская, правда, поскольку в Украине оборот огнестрельного оружия не так активен, как в США, был использован банальный нож.

Но если открыть сайт другой силовой структуры, прокуратуры, ситуация уже несколько меняется. Там мы видим следующее: "Пока мотивы поступка устанавливаются. Одна из версий, которую проверяет следствие, – возможный буллинг со стороны потерпевшей". И общая картина инцидента начинает трансформироваться…

Чужая среди своих

Потому что такое буллинг – мы все или почти все хорошо знаем. А еще мы знаем, как в школах не любят реагировать на подобные инциденты. Как родители жалуются учителям или тренерам о том, что на их детей оказывается давление – а в ответ получают пожимание плечами и отговорку в стиле "ничего подобного у нас нет, никто мне не жаловался, я ничего не видел (видела)".

Улица на "Новому світі", где живет раненая школьница. Суспильне Тернополь

А ситуация, как ее описывают в СМИ и в соцсетях – просто идеальная среда для буллинга. Девушка всего несколько лет назад переехала в Тернополь, то есть пришла в уже вполне сложившийся класс. Девушка потеряла на войне папу, поэтому семья неполная, уязвимая, вполне возможно, что мать не имеет той твердости в защите своего ребенка, который, скорее всего, имел бы отец.

Далее. В семьи, скорее всего, нет никаких социальных связей в новом для себя месте. Проще говоря – за них просто некому заступиться в случае какого-нибудь инцидента (например, такого, как буллинг ребенка в школе), некому надавить на руководство школы. А руководству школы все эти скандалы и проблемы, конечно, не нужны. Хотя здесь мы можем только теоретизировать, но мне почему-то кажется, что так все и было. Возможно, потому, что случаев со школьным буллингом и гиперреакцией жертв буллинга в Украине было и немало, и не во всех мы с вами, к сожалению, являемся только посторонними зрителями...

Конец истории? Нет, начало

Словом, ситуация следующая. Вряд ли 15-летняя девушка ни с того, ни с этого взяла нож и напала на одноклассницу. Вероятно, некоторые проблемы – в формате того же буллинга – присутствовали. И вот здесь начинается главная проблема.

Ибо, если все это действительно было – и дошло до удара ножом в голову, это может означать только одно. Что взрослые – и учителя, и родители – либо не заметили, либо сделали вид, что не заметили проблем на той стадии, когда все можно было остановить до появления первой крови.

А теперь, конечно, полиция браво рапортует о покушении на убийство, о подозрении и электронном браслете с домашним арестом. Затем дадут несколько лет лишения свободы, возможно, с условным сроком – и на этом все закончится. А должно только начинаться.

Либо взрослые займутся предупреждением буллинга, либо дождемся смертей

Потому что школьный буллинг – это проблема не только и, возможно, не столько детей, пусть даже и подросткового возраста. Дети сами еще не способны понять весь комплекс проблем, не способны справиться с ними. Именно поэтому взрослые и несут ответственность за несовершеннолетних – не только потому, что те не могут сами доехать с одной остановки общественного транспорта к другой, а именно потому, что детям нужны помощь и подсказки в формировании своего взгляда на жизнь.

Иллюстративное фото: из открытых источников

Дети, подростки – не умеют, не знают и не понимают, как правильно решать те или иные вопросы. И решают их так, как умеют. Кто-то прыгает из окна многоэтажки, устав от издевательств сверстников. А кто-то берет нож и бьет в голову тем, кто издевался. Но, согласитесь, оба варианта – совсем не то, что стоило бы выбрать в такой ситуации. Не говоря уже о том, что самого явления буллинга не должно быть в школах и других детских коллективах.

Именно поэтому очень важно, чтобы правоохранители, а также другие причастные к детскому вопросу организации обратили внимание не только на удар ножом в голову – а на то, что привело к нему. Обратили внимание и сделали соответствующие выводы. Как на локальном, так и глобальном, всеукраинском уровне. Иначе эта тернопольская кровь будет не последней. И рано или поздно все завершится не реанимацией – а моргом.

А взрослые – в форме и нет, на должностях и без них – будут разводить руками и жаловаться, как же оно произошло…

школа полиция учителя Тернополь дети буллинг последствия нож ножевое ранение девочки учебное заведение
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Служил оккупантам в "уголовном розыске": коллаборант из Изюма проведет 12 лет за решеткой
01 мая 2026, 16:52
Подделки по всей стране: силовики ликвидировали крупную лабораторию по производству бытовой химии в Харькове
01 мая 2026, 16:07
В Киевской области в огне погибла женщина
01 мая 2026, 16:00
В Харьковской области шесть гражданских пострадали от обстрелов россиян
01 мая 2026, 15:52
На Харьковщине мужчина убил любимую, прикованную к постели
01 мая 2026, 15:45
Стрельба в Киеве: неизвестный обстрелял автомобиль с матерью и ребенком
01 мая 2026, 15:12
Сообщение от НАБУ: украинцев предупредили о новой схеме аферистов
01 мая 2026, 14:35
Массированная атака на Тернополь: часть города без электроэнергии
01 мая 2026, 14:27
От фиктивных диагнозов до побега через Беларусь: правоохранители ликвидировали 8 схем для уклонистов
01 мая 2026, 14:22
25 тысяч и за границу: в Киевской области мужчина организовал "туры" для ухилянцев
01 мая 2026, 14:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »