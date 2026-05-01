Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя

Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали

Украина уже не первый год живет в мире, где каждый день сталкивается с кровью, со смертью. Трагедии, к сожалению, стали обычным явлением в жизни украинцев. Но даже в такой ситуации случаются инциденты, не связанные с войной (по крайней мере, напрямую), вызывающие особую реакцию. Ибо речь идет об угрозе жизни вовсе не от российских обстрелов…

Один из таких инцидентов произошел в Тернополе. В этом городе одна 15-летняя девушка воткнула нож в голову своей одноклассницы. К счастью, обошлось без трагических последствий – жертва нападения выжила, хоть и попала в реанимацию. Но в этой истории возникает целый ряд вопросов, ответ на которые пока не виден.

И первый из этих вопросов – а жертвой является только ли та школьница, на которую напала одноклассница? Или история значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд? И почему эту "сложность", если она действительно имела место, никто не замечал, а если и замечал, то почему не сделал никаких шагов в направлении предотвращения будущей трагедии? И главное – станет ли эта история уроком и предохранителем?

Покушение на убийство или месть за буллинг?

Если открыть, например, официальный сайт главного управления Нацполиции в Тернопольской области, то ситуация кажется достаточно простой. Вот первая новость об этом инциденте, цитаты оттуда: "конфликт между школьницами", "во время спора между двумя несовершеннолетними девушками", "устанавливают все обстоятельства конфликта", открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "покушение на убийство". Следующая новость, о подозрении: "во время спора", "сообщение о драке между несовершеннолетними". Третья новость, о мере пресечения: "школьнице, напавшей с ножом на одноклассницу", "подозревают в совершении покушения на убийство", "во время спора нанесла своей однокласснице множественные колото-резаные раны".

Словом, впечатление складывается простое и понятное – был конфликт между двумя подростками, одна решила разобраться с другой с помощью ножа, ну и разобралась. Жестокие тинейджеры, классическая история, чуть ли не американская, правда, поскольку в Украине оборот огнестрельного оружия не так активен, как в США, был использован банальный нож.

Но если открыть сайт другой силовой структуры, прокуратуры, ситуация уже несколько меняется. Там мы видим следующее: "Пока мотивы поступка устанавливаются. Одна из версий, которую проверяет следствие, – возможный буллинг со стороны потерпевшей". И общая картина инцидента начинает трансформироваться…

Чужая среди своих

Потому что такое буллинг – мы все или почти все хорошо знаем. А еще мы знаем, как в школах не любят реагировать на подобные инциденты. Как родители жалуются учителям или тренерам о том, что на их детей оказывается давление – а в ответ получают пожимание плечами и отговорку в стиле "ничего подобного у нас нет, никто мне не жаловался, я ничего не видел (видела)".

Улица на "Новому світі", где живет раненая школьница.

А ситуация, как ее описывают в СМИ и в соцсетях – просто идеальная среда для буллинга. Девушка всего несколько лет назад переехала в Тернополь, то есть пришла в уже вполне сложившийся класс. Девушка потеряла на войне папу, поэтому семья неполная, уязвимая, вполне возможно, что мать не имеет той твердости в защите своего ребенка, который, скорее всего, имел бы отец.

Далее. В семьи, скорее всего, нет никаких социальных связей в новом для себя месте. Проще говоря – за них просто некому заступиться в случае какого-нибудь инцидента (например, такого, как буллинг ребенка в школе), некому надавить на руководство школы. А руководству школы все эти скандалы и проблемы, конечно, не нужны. Хотя здесь мы можем только теоретизировать, но мне почему-то кажется, что так все и было. Возможно, потому, что случаев со школьным буллингом и гиперреакцией жертв буллинга в Украине было и немало, и не во всех мы с вами, к сожалению, являемся только посторонними зрителями...

Конец истории? Нет, начало

Словом, ситуация следующая. Вряд ли 15-летняя девушка ни с того, ни с этого взяла нож и напала на одноклассницу. Вероятно, некоторые проблемы – в формате того же буллинга – присутствовали. И вот здесь начинается главная проблема.

Ибо, если все это действительно было – и дошло до удара ножом в голову, это может означать только одно. Что взрослые – и учителя, и родители – либо не заметили, либо сделали вид, что не заметили проблем на той стадии, когда все можно было остановить до появления первой крови.

А теперь, конечно, полиция браво рапортует о покушении на убийство, о подозрении и электронном браслете с домашним арестом. Затем дадут несколько лет лишения свободы, возможно, с условным сроком – и на этом все закончится. А должно только начинаться.

Либо взрослые займутся предупреждением буллинга, либо дождемся смертей

Потому что школьный буллинг – это проблема не только и, возможно, не столько детей, пусть даже и подросткового возраста. Дети сами еще не способны понять весь комплекс проблем, не способны справиться с ними. Именно поэтому взрослые и несут ответственность за несовершеннолетних – не только потому, что те не могут сами доехать с одной остановки общественного транспорта к другой, а именно потому, что детям нужны помощь и подсказки в формировании своего взгляда на жизнь.

Дети, подростки – не умеют, не знают и не понимают, как правильно решать те или иные вопросы. И решают их так, как умеют. Кто-то прыгает из окна многоэтажки, устав от издевательств сверстников. А кто-то берет нож и бьет в голову тем, кто издевался. Но, согласитесь, оба варианта – совсем не то, что стоило бы выбрать в такой ситуации. Не говоря уже о том, что самого явления буллинга не должно быть в школах и других детских коллективах.

Именно поэтому очень важно, чтобы правоохранители, а также другие причастные к детскому вопросу организации обратили внимание не только на удар ножом в голову – а на то, что привело к нему. Обратили внимание и сделали соответствующие выводы. Как на локальном, так и глобальном, всеукраинском уровне. Иначе эта тернопольская кровь будет не последней. И рано или поздно все завершится не реанимацией – а моргом.

А взрослые – в форме и нет, на должностях и без них – будут разводить руками и жаловаться, как же оно произошло…