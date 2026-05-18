Враг нанес более 750 ударов по Запорожской области: есть раненые
В течение суток российские оккупационные войска нанесли 756 ударов по 42 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак в Запорожском районе ранения получили три человека
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Для обстрелов мирных городов и сел захватчики массированно применяли авиацию, артиллерию, реактивные системы и беспилотники.
- Авиационные удары: враг совершил 19 авиаударов, под которые попали Малокатериновка, Камышеваха, Кушугум, Заречное, Желтая Круча, Трудовое, Заливное, Любицкое, Новогупаловка, Преображенка, Вольнянка, Горькое, Омельник, Долинка, Шевченковское.
- Атаки беспилотников: 538 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали десятки населенных пунктов, среди которых Степногорск, Гуляйполе, Орехов, Лежин, Новоалександровка и другие громады.
- Обстрелы из РСЗО и артиллерии: зафиксировано 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Приморскому, Лукьяновскому и Новоданиловке, а также 192 артиллерийских удара по прифронтовым селам.
Поступило 39 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.
Напомним, ночью 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра. Известно о 18 пострадавших, среди них – двое детей.
