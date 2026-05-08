Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев

Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне

С каждым годом полномасштабной войны экономическая ситуация в Украине ухудшается. Конечно, такая ситуация понятна. Страна потеряла часть территории, причем на этой территории до 2022 года функционировали мощные предприятия – между прочим, не только металлургические, а, например, левобережная часть Херсонской области и южная Запорожская занимали существенный процент отечественной агропромышленной сферы.

Финансовые проблемы Украины западные партнеры, так или иначе, закрывают своей денежной помощью. Именно поэтому, несмотря на все характерные проблемы военного времени, украинская экономика держит удар, курс национальной валюты не просел так, как в, скажем, вполне мирные времена первой половины 90-х.

Но есть один аспект, который Запад для Украины не может закрыть. Это – кадровый вопрос. Даже 90 миллиардов евро, разблокированных после смены власти в Венгрии, решить его не в состоянии. По крайней мере, напрямую. Так что рано или поздно этот вопрос должен был возникнуть в повестке дня. И вот в 2026 году эта повестка дня актуализировалась…

Кадровый голод в Украине

Многолетняя война на истощение несет кучу проблем, некоторые из которых на первый взгляд не очевидны, но впоследствии раскрываются во всей своей красоте. Одной из таких проблем как раз и есть кадровый голод на украинских предприятиях. Он проявился не сразу, а с годами, когда мобилизация постепенно раскручивалась, а заменить призванных в ВСУ граждан оказалось никем.

Сначала бизнес начал привлекать к еще недавно "мужским" профессиям женщин. К примеру, к охранникам в супермаркетах. На время это принесло результат. Но – как раз на время. В глобальном смысле решить эту проблему лишь перераспределением имеющегося ресурса, учитывая продолжающуюся мобилизацию, оказалось очень трудно, если не сказать невозможно.

Поэтому так или иначе, а вопрос завоза в Украину мигрантов из беднейших стран (а это, конечно, не Европа – там украинцы сами выполняют роль дешевой рабочей эмигрантской силы, а Азия и Африка) появился на повестке дня. Моментально вызвав ответную реакцию части украинского общества.

Из Ивано-Франковска – в соцсети

В начале мая тема рабочих мигрантов в Украине появилась в Ивано-Франковске, где один из застройщиков сначала сообщил об иностранцах-уборщиках в жилищном комплексе, а затем начал исправляться, мол, речь шла не об уборщиках, а о работниках строительной компании, которые будут заниматься работой на строительстве – то есть якобы напрямую не будут контактировать с местным населением.

Хотя все эти объяснения уже не имели никакого серьезного значения. Ибо волна ответной реакции уже понеслась по отечественным соцсетевым пабликам. Если систематизировать эту реакцию, то основных претензий здесь можно выделить две – и обе достаточно серьезны, по крайней мере, с точки зрения влияния на общество.

Претензия номер один, конечно, это сам факт появления мигрантов на тех местах, где недавно работали украинцы. Украинцы эти были мобилизованы (добровольно или не очень), отправились на войну, откуда многие возвращаются уже на щите, то есть не домой, а, к сожалению, на кладбище. Логическая цепочка "За что воюют наши ребята? За то, чтобы здесь их заменили иностранцами?" выстроился достаточно быстро. К тому же, в соцсетях подняли тему возможных межрасовых браков, что в любой ситуации находит своих оппонентов.

Претензия номер два – финансовая. Поводом для ее появления стала обнародованная в соцсетях информация о том, что зарплата мигрантов в Украине почти вдвое превышает денежное довольствие украинских военных (говорилось, конечно, о не-боевых подразделениях). Здесь уже украинским властям досталось по полной программе.

Реакция местных властей

Кстати, о власти. Несмотря на то, что вопрос привлечения мигрантов и озвучивался в Киеве, и является прерогативой, прежде всего, центральной власти – отдуваться перед электоратом придется прежде всего региональным чиновникам и политикам. Что в регионах многие понимают уже сейчас.

Поэтому в Ивано-Франковске, откуда и пошла эта антимигрантская волна, городской голова Руслан Марцинкив отреагировал достаточно оперативно. Реакцию господина Марцинкива, учитывая его партийную принадлежность и некоторые предыдущие действия в должности мэра, угадать были несложно. Напомним, что Марцинкив, как и руководители некоторых других городов на Западе, представляет ВО "Свободу", известную своей жесткой антимигрантской позицией. А в должности городского головы Ивано-Франковска он отметился, в частности, депортацией граждан ромской национальности.

Но в целом заявление Руслана Марцинкива было достаточно взвешенным. Мэр заявил, во-первых, что он в принципе против привлечения мигрантов. Во-вторых, четко отмежевался от проблемы на глобальном уровне – мол, эти вопросы решает государство, а не регионы. И в-третьих, пообещал, что коммунальные предприятия, то есть находящиеся под контролем мэрии, не будут использовать мигрантов для своих нужд.

Таким образом, констатируем, что мигранты как явление в украинскую экономику уже зашли. Это свершившийся факт. В дальнейшем власти уже придется решать другие вопросы – например, возможный рост преступности, который будет списан на появление мигрантов. И здесь праворадикальные политики, вроде тех же "свободовцев", будут иметь достаточно широкое поле для продвижения своих идей – и, безусловно, найдут поддержку электората.

Собственно, ничего удивительного или нового здесь нет. Европа уже столкнулась с этой темой, во Франции, например, ультраправые (Ле Пены и компания) на ней поднялись еще в начале столетия. А сейчас даже одна из самых рассудительных, казалось бы, наций континентальной Европы, немецкая, уже с восторгом отдает голоса ксенофобской "Альтернативе для Германии" не только на территории бывшей ГДР.

Нечто подобное после войны придется пережить и Украине. Так чтодолжны готовиться к этому уже сейчас. Иначе вполне вероятный украинский триумф ультраправых станет для многих неприятным сюрпризом.