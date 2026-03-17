Люксовые апартаменты, коттеджи и бизнес: как семьи трех киберполицейских обогатились за три года

Семья трех оперативников Департамент киберполиции Национальной полиции – Евгения Горбунова, Гурама Гиндии и Игоря Теряника – за последние три года значительно увеличили свое состояние

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

По данным журналистов, они синхронно инвестировали в люксовые апартаменты и коттеджи в Буковеле, имение под Киевом и компании, которая по рыночным ценам тянет на несколько миллионов долларов.

Мужчины работали вместе еще в Департаменте защиты экономики НПУ Харьковщины и областном Департаменте стратегических расследований, а в 2023 году все перевелись в Киберполицию в Киеве. Журналисты отмечают, что имущественное положение их семей резко улучшилось после этого перевода.

Так, в 2023 году мать Игоря Теряника и жена Евгения Горбунова инвестировали в премиальные апартаменты в отеле "Glacier Premium Apartments" в Буковеле.

Кроме того, они приобрели коттеджи в жилом комплексе "AMA Family Resort", а отец Гурама Гиндии – еще один коттедж. По рыночным ценам эти инвестиции оценивают не менее $400 000 каждая.

Супруга Горбунова также купила землю в коттеджном городке "Цветок горной долины" под Киевом, где дома сейчас стоят около $400 000.

Семьи Горбунова и Гиндии синхронно инвестировали в бизнес: торговлю зерном, необработанным табаком, семенами, кормами для животных, а также в транспортную компанию. До перевода в Киберполицию женщины бизнесом официально не занимались.

Кроме этого, теща Горбунова и дядя Гиндии инвестировали более 160 м² коммерческих помещений в ЖК "Новопечерские Липки" в Киеве. По рыночным ценам это стоит не менее $560 000 без ремонта.

Журналисты отмечают, что официальных доходов на такие покупки у киберполицейских родственников не было.

В телефонном разговоре Евгений Горбунов не ответил на вопросы журналистов об элитном имуществе.

Гурам Гиндия заявил, что не имеет отношения к инвестициям родных, а средства могли происходить по наследству от дедушки.

Игоря Теряника уволили из Киберполиции в 2024 году за пьяное вождение, а инвестиции его матери Теряник также объяснил наследством от отца, деталей не предоставил.

Напомним, ранее журналисты рассказали, что теща руководителя киевского управления Киберполиции Вячеслава Кулиуша сразу после его развода стала владелицей элитной недвижимости в Одессе и начала строительство имения у моря.