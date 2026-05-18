За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1220 оккупантов, один танк, пять бронемашин и 47 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 350 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 18.05.26 ориентировочно составили:

Напомним, Служба безопасности с Силами обороны Украины нанесла удары по объектам военно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуры в Московской области, а также по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.