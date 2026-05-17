Армия, контракты и справедливость: решение, которое может стоить очень дорого

Во всей истории с подготовкой Министерства обороны контрактов со сроками службы есть один важный момент

Я о добровольцах первой волны и подписавших контракт до 2022 года (их контракты после 24 февраля стали бессрочными). У этих людей сейчас за плечами 4+ года в армии. Если им будет предложено на общих условиях подписывать контракты со сроками службы – это будет максимально странным решением.

За эти годы многие из них получили ранения и ограниченную пригодность. Многие теперь обречены служить на тыловых должностях – и не смогут претендовать на скорую демобилизацию.

Они не будут накапливать "время на боевых", а соответственно и отсрочку от повторной мобилизации. К тому же, равенство подходов эти люди воспримут как пренебрежение к себе – и попытку обнулить тот факт, что они пришли в армию в самый критический момент истории.

Вы можете прописать им в новых контрактах большие отпуска. Доплату за годы в армии. Сокращеные сроки службы. Гарантированная отсрочка от повторной мобилизации. Что-то, что подчеркнет, что государство ценит их вклад, помнит об их службе и благодарна за их жертву. Что-то, что заставит их думать, что время, проведенное в армии, хоть как-то работает на них – а не только против.

А можете ничего не прописывать и уравнять в правах с теми, кто придет подписывать двухлетний контракт прямо сейчас. И получить на выходе уныние и фрустрацию. Если задача состоит в том, чтобы приучить украинцев сидеть по домам в критические моменты истории – Министерство все сделает правильно.

Этих людей в армии осталось не так много, но именно благодаря им страна вывезла первые годы войны. Если кому кажется, что этим фактом можно пренебречь – то ему кажется.