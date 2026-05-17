17 мая 2026, 18:10

За неделю РФ атаковала Украину более 3000 дронами – 52 погибших

Фото: ГСЧС Киева
В течение этой недели российские войска совершили интенсивные обстрелы территории Украины

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты использовали более 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиабомб (КАБов) и 74 ракеты различных типов, среди которых преобладали баллистические.

Зафиксированы многочисленные попадания по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры в разных регионах страны.

В результате атак в течение недели погибли 52 человека.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ атаковала страну, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском.

Подтверждена гибель 24 человек, среди которых трое детей. Еще 48 человек получили травмы разной степени тяжести.

Предварительно РФ ударила по дому в Киеве ракетой Х-101, которая была произведена во втором квартале 2026 года. Это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование, Россия в обход глобальных санкций все еще завозит.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
