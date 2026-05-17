В течение этой недели российские войска совершили интенсивные обстрелы территории Украины

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты использовали более 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиабомб (КАБов) и 74 ракеты различных типов, среди которых преобладали баллистические.

Зафиксированы многочисленные попадания по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры в разных регионах страны.

В результате атак в течение недели погибли 52 человека.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ атаковала страну, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском.

Подтверждена гибель 24 человек, среди которых трое детей. Еще 48 человек получили травмы разной степени тяжести.

Предварительно РФ ударила по дому в Киеве ракетой Х-101, которая была произведена во втором квартале 2026 года. Это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование, Россия в обход глобальных санкций все еще завозит.