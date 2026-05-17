17 мая 2026, 16:26

Исчезновение ребенка на Тернопольщине: 6-летнего мальчика нашли через 2 часа

17 мая 2026, 16:26
Фото: Национальная полиция
В Тернопольской области правоохранители совместно со спасателями оперативно разыскали 6-летнего ребенка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Утром 17 мая около 6:30 в отделение полиции №3 в городе Гусятин поступило сообщение об исчезновении мальчика.

Заявительница рассказала, что семья приехала на дачу в одно из сел Чортковского района. Вечером ребенок заснул, а утром родители обнаружили его отсутствие. Самостоятельные поиски результата не принесли.

На розыск ребенка был поднят весь личный состав Чертковского районного управления полиции. К операции привлекли кинологов со служебными собаками, спасателями, а также использовали беспилотник для обследования территории. Поискам усложняли лесные массивы и наличие водоемов.

К операции также подключились местные жители. Благодаря слаженным действиям мальчика удалось найти уже через два часа – вблизи леса, примерно в 6 км от места исчезновения.

С ребенком все хорошо, никаких противоправных действий по отношению к нему не зафиксировано. Полицейские провели с родителями профилактическую беседу.

Правоохранители призывают взрослых внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра. При исчезновении ребенка следует немедленно звонить на спецлинию 102.

Напомним, в Ровенской области продолжаются масштабные поиски 15-летнего жителя села Александрия, который ушел из дома еще 5 мая и до сих пор не вернулся. По состоянию на 13 мая Роман Кирилюк уже семь дней не выходит на связь, а его местонахождение остается неизвестным.

