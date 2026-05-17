Исчезновение ребенка на Тернопольщине: 6-летнего мальчика нашли через 2 часа

Утром 17 мая около 6:30 в отделение полиции №3 в городе Гусятин поступило сообщение об исчезновении мальчика.

Заявительница рассказала, что семья приехала на дачу в одно из сел Чортковского района. Вечером ребенок заснул, а утром родители обнаружили его отсутствие. Самостоятельные поиски результата не принесли.

На розыск ребенка был поднят весь личный состав Чертковского районного управления полиции. К операции привлекли кинологов со служебными собаками, спасателями, а также использовали беспилотник для обследования территории. Поискам усложняли лесные массивы и наличие водоемов.

К операции также подключились местные жители. Благодаря слаженным действиям мальчика удалось найти уже через два часа – вблизи леса, примерно в 6 км от места исчезновения.

С ребенком все хорошо, никаких противоправных действий по отношению к нему не зафиксировано. Полицейские провели с родителями профилактическую беседу.

Правоохранители призывают взрослых внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра. При исчезновении ребенка следует немедленно звонить на спецлинию 102.

