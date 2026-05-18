08:39  18 мая
Смертельное ДТП в Хмельницком: 20-летнему водителю BMW X4 сообщили о подозрении
08:21  18 мая
Дрифт и гонки в центре Киева: полиция изъяла BMW и Range Rover
07:37  18 мая
В поезде "Чоп – Захонь" 18-летней пассажирке "подбросили" чемодан с сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 мая 2026, 07:24

До 60 единиц ежедневно: оккупанты стягивают технику на Запорожское направление

18 мая 2026, 07:24
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Российские войска усиливают военную логистику через временно оккупированный Бердянск в Запорожской области, перекидывая технику и личный состав на юг Украины

Об этом сообщил руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко, передает RegioNews.

По его словам, в течение прошлой недели оккупанты сохраняли высокую интенсивность перемещения сил, а основным логистическим направлением оставался Бердянск. Наибольшую активность фиксировали в период со среды по субботу. Каждый день российские колонны насчитывали от 30 до 60 единиц техники, среди которой замечали бронемашины.

Также на Гуляйпольском направлении российские войска продолжают завозить древесину, которую, по предварительным данным, используют не для строительства масштабных фортификаций, а для маскировки позиций операторов беспилотников в лесополосах.

В то же время на Донецком направлении в течение недели фиксировали колонны грузовиков, следовавших из Херсона и Крыма. В большинстве случаев речь идет о перемещении личного состава.

Как отметил Андрющенко, отдельно россияне перестраивают логистику между Мариуполем и Бердянском, используя альтернативные маршруты, в частности, дорогу Мариуполь – Мангуш – Урзуф – Юрьевка – Бердянск, чтобы уменьшить риски поражения.

Напомним, в течение прошлой недели оккупанты запустили по Украине 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиабомб и 74 ракеты различных типов. Погибли 52 человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область Бердянск оккупанты война техника для кухни фронт
СБУ и СОУ поразили заводы, НПЗ и аэродром "Бельбек" в Крыму
17 мая 2026, 15:36
"Дальнобойные санкции" сработали: Зеленский об ударах по Подмосковью
17 мая 2026, 14:30
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Из-за атак РФ есть обесточивания в пяти областях – Минэнерго
18 мая 2026, 10:37
На Днепропетровщине задержали агента ФСБ, который приводил "Грады" и FPV-дроны на Никополь
18 мая 2026, 10:20
Скандальная схема по делу "Династия": как пытались спасти активы
18 мая 2026, 09:57
В Запорожье легковушка врезалась в столб: спасатели деблокировали пассажира
18 мая 2026, 09:56
Россияне атаковали Хмельнитчину: вспыхнули пожары на предприятиях
18 мая 2026, 09:48
За экс-главу ОП Ермака внесли полную сумму залога – 140 млн грн
18 мая 2026, 09:35
Кто же все-таки победил на американо-китайском саммите и сдал ли Трамп Тайвань
18 мая 2026, 09:30
В Черном море "Shahed" атаковал китайское торговое судно
18 мая 2026, 09:24
Россияне атаковали учебное заведение в Сумской области: вспыхнули здания
18 мая 2026, 09:11
Лобовое столкновение двух Audi в Ровенской области: погиб мужчина, еще три человека травмированы
18 мая 2026, 08:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »