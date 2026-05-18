До 60 единиц ежедневно: оккупанты стягивают технику на Запорожское направление

Российские войска усиливают военную логистику через временно оккупированный Бердянск в Запорожской области, перекидывая технику и личный состав на юг Украины

Об этом сообщил руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко, передает RegioNews.

По его словам, в течение прошлой недели оккупанты сохраняли высокую интенсивность перемещения сил, а основным логистическим направлением оставался Бердянск. Наибольшую активность фиксировали в период со среды по субботу. Каждый день российские колонны насчитывали от 30 до 60 единиц техники, среди которой замечали бронемашины.

Также на Гуляйпольском направлении российские войска продолжают завозить древесину, которую, по предварительным данным, используют не для строительства масштабных фортификаций, а для маскировки позиций операторов беспилотников в лесополосах.

В то же время на Донецком направлении в течение недели фиксировали колонны грузовиков, следовавших из Херсона и Крыма. В большинстве случаев речь идет о перемещении личного состава.

Как отметил Андрющенко, отдельно россияне перестраивают логистику между Мариуполем и Бердянском, используя альтернативные маршруты, в частности, дорогу Мариуполь – Мангуш – Урзуф – Юрьевка – Бердянск, чтобы уменьшить риски поражения.

Напомним, в течение прошлой недели оккупанты запустили по Украине 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиабомб и 74 ракеты различных типов. Погибли 52 человека.