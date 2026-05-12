Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью

Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него

Политическая жизнь в Украине не прекратилась из-за полномасштабной войны. Да, была определенная приостановка процесса, в частности, в 2022 году, когда ситуация выглядела действительно критической, когда российские войска стояли в пригороде Киева. Но – оккупанты были вытеснены оттуда, и с того лета столица находится в относительной безопасности.

Впоследствии же стало понятно, что в относительной безопасности находится и само государство – как независимое образование (в каких границах, точнее, с какой территорией, подконтрольной центральной власти – это вопрос важный, но все же номер два). Так что и власть, и оппозиция постепенно вернулись к политической борьбе.

Естественно, борьба эта происходит, учитывая два ключевых обстоятельства. Первая – война на территории Украины все-таки продолжается, хоть и далеко, где-то в районе Малой Токмачки. Вторая – продолжаются на территории Украины и классические постсоветские финансовые махинации, от которых после побега Виктора Януковича и замены его шестерок во власти специалистами (вроде Яресько или Супрун) мы постепенно начали забывать. Эти два фактора так или иначе влияют на политическую жизнь Украины образца 2026 года.

Мендель и ее квазисенсация

История с Миндичгейтом уже стала полноценной частью этой жизни, укоренилась, приобрела признаки стабильного явления, начала создавать мемы. Словом, без истории с "Династией" уже некуда. Но в последние дни ситуация в Украине усугубилась еще двумя шагами – как со стороны власти, так и со стороны, назовем это так, псевдооппозиции.

Бывший глава Офиса Президента (собственно первый, кто работал на этом посту) Андрей Богдан получил "подарок" от своего бывшего шефа в виде санкций. А эта неделя началась с квазисенсации – интервью еще одной бывшей экспресссекретаря президента Юлии Мендель известному персонажу Такеру Карлсону.

Мендель была пресс-секретарем Зеленского с лета 2019 года по лето 2021 года. Фото: соцсети

Здесь следует уточнить, почему мы считаем все сказанное ею именно квазисенсацией. Причин здесь есть две. Во-первых, все эти истории в Украине давным-давно услышали, обсудили и забыли. И о наркотиках, и о нарциссизме (автор этой статьи о характере еще будущего президента слышал от лиц, которые общались с тем еще в КВН-времен; правдивыми были эти рассказы или нет – не знаю, но удивительно совпадают со словами Мендель), и обо всем остальном.

А во-вторых – слова Мендель это только слова. К тому же, скажем аккуратно, это слова источника, который вряд ли можно воспринимать таким достоверным, чтобы доверять ему на все сто. Это, повторюсь, слова. Но еще в одной старой мудрой книге было сказано (и с тех пор ничего лучше никто не написал): "По делам их узнаете, а не по словам". Вот строительство в коттеджном городке "Династия" – это, таки так, не слова, а дела. А все то, что наговорила Карлсону Мендель…

Ответ на "указ"?

Все это нужно было только двум категориям потребителей такого продукта – россиянам и американским MAGA-популистам. И эти категории интервью Мендель полностью использовали. Украинский блоггер Денис Казанский даже написал о "бенефисе" госпожи Юлии в Z-каналах в полузакрытом для россиян Telegram'е.

Так , что кому это выгодно и зачем все это было – вполне понятно. Кремль пропустил неприятный и болезненный удар в случае парада 9 мая. Речь идет о том же указе Зеленского, который позволял его, парад, провести. Пришлось чем-то отвечать. Вот Юлия Мендель и пригодилась.

Конечно, как сам "указ" Зеленского, так и антизеленское интервью Мендель – это лишь слова, пустые болтовни. Но в том-то и дело, что сейчас такая политика, что слова давно стали реальным информационным поводом. Тот же Дональд Трамп, по всем его неприглядным делам, вернулся в Белый дом исключительно на словах. Но есть в этой истории один важный момент, мимо которого мы не можем пройти.

Первопричина – сам президента

Дело в том, что Мендель – далеко не первая "бывшая" из нынешней власти, кто вдруг начала вставлять палки в ее, власти, колеса. Здесь и бывший главслуга по Киевской области Александр Дубинский, который, работая в медиамире, активно помогал Владимиру Зеленскому прийти к власти – а теперь сидит в СИЗО и нагнетает оттуда откровенно антизеленскую риторику. И Марьяна Безуглая, пока что на свободе, но тоже постепенно изменившая свою риторику. И уже упомянутый Андрей Богдан. И, конечно, Юлия Мендель.

Все эти люди – разные, разного калибра, масштаба, важности и значения. И связывает их всех одно. Они – это порождение политического проекта "Владимир Зеленский". Не будь этого проекта, если бы Зеленский не пошел в президенты и не стал главой государства – они бы так и остались там, где были в конце 2018 года.

И это касается не только их, но и тех же фигурантов Миндичгейта, "акционеров" "Династии", Ермака-Чернышева-Цукермана и многих других. Всех их привел к прямо или во власть – именно Зеленский. А теперь они платят ему вот чем – уголовными делами, слитым компроматом (если правда, что Богдан действительно замешан в этой истории с "пленками") или такими вот интервью. Почему все это происходит? Почему та самая Мендель, которая с горящими глазами фотографировалась с президентом, теперь рассказывает об этом "нарциссе-кокаинисте-медведе гризли"?

Да потому, что все эти персонажи – это люди, у которых нет никаких ценностей и принципов. И шли они во власть, как мы теперь видим, исключительно с целью поживиться. Вот и поживились. Кто напрямую, а кто – "продавая" теперь себя антизеленским "журналистам", потому что на этом можно заработать деньги. Извините за сравнение, но даже в случае с Януковичем такого не было – чтобы его бывшие спикеры давали такие интервью. А здесь…

Так что во всех этих историях Владимир Зеленский может винить только одного человека. Того самого, которого зовут Вова. И, как бы его медиаприслуга ни пыталась выкручиваться, прикрутить к этому имени фамилию "Путин" не получится. Ибо это совсем другой Вова. Тот самый, который и стал первопричиной всех нынешних скандалов.