Избрание меры предосторожности для Ермака сразу хирургически обнаружило несколько интересных наблюдений

Фото: ua.news

Розманижени определенной закрытостью через сначала ковид, а затем полномасштабное вторжение наши современные горе-политиканы не умеют общаться. Лобовое столкновение Ермака с журналистами в суде показало это в ярком свете.

Он очень тяжело отвечал на простые вопросы "Кто такая Вероника?" и "Почему вы не фронте несмотря на обещание?". Так что еще раз подчеркну – если бы были не закрыты кулуары, все эти шуты с нефритовыми стержнями и браслетами обильно посыпались бы. Ибо легко выдавать из себя героя в плоском телеграмме, хуже – когда тебя прижали к стенке как мышь веником.

Тщательные поиски легальных денег на залог Ермака открыли весьма интересную тему, а сколько своих людей они втолкнули в систему государственного управления. И когда этим ноунеймов или полу ноунеймов надо будет выводить "белизной". Роза Тапанова – близкая подруга Андрея, сидя в нескольких наблюдательных советах, получила 51 миллион гривен за 2-3 года. 580 тысяч в месяц только в одном "Ощадбанке"!

Теперь заработанное подобные персонажи используют для того, чтобы спасти человека, от которого оно получал покровительство и блага. Хороший повод посмотреть, кого еще из єрмаченят пристроили в подобные наблюдательные советы, такого там не мало – и это часто было платой за лояльность за счет государственного бюджета (Лещенко самый известный подхалим). А еще это дополнительная гниль, которая сеет сомнения у наших западных доноров – с пользой ли здесь тратятся их средства.

Первый публичный комментарий феншуистки Ермака полностью объясняет, откуда Банковая берет тезисы для единого телеграммофона и валютных блоггеров. Так что эта "женщина из маршрутки" имела влияние не только на кадровые назначения, но и то, что называется – государственная визия. Поэтому еще больше убеждает, что за блондиночкой с реденькими волосами скрывается усыпанный медалями и орденами мужчина из центрального офиса ГРУ РФ.

Именно это ИПСО на простые умы сегодняшних потужников – очень успешное.