Смертельное ДТП в Хмельницком: BMW вылетел на тротуар, погибла женщина

В Хмельницком следователи выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 мая около 19:05 на улице Степана Бандеры

Об этом сообщила полиция области.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля BMW X4 выехал на полосу встречного движения, после чего заехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов и столкнулся с электроопорой.

В результате ДТП погибла женщина в возрасте 20-25 лет, личность которой пока не установлена. 24-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Травмы получили также двое несовершеннолетних пассажиров авто: 16-летнего парня доставили в больницу с переломом плеча, 15-летнему подростку оказали медицинскую помощь на месте без госпитализации.

Водитель задержан. У него отобрали образцы крови для проверки состояния алкогольного или наркотического опьянения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.

