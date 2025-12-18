Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
Суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителя Львова, подозреваемого в убийстве экспикера Верховной Рады Андрея Парубия
Об этом сообщил Офис Генеральрного прокурора, передает RegioNews.
Подозреваемый и дальше будет находиться под стражей без права внесения залога.
Мужчине инкриминируют совершение ряда особо тяжких преступлений. В частности:
- государственную измену,
- посягательство на жизнь народного депутата Украины в связи с его государственной и общественной деятельностью,
- незаконное обращение с оружием,
- глорификацию и повторное оправдание вооруженной злости РФ против Украины.
Напомним, Служба безопасности обнаружила пистолет Макарова с глушителем, из которого, по данным следствия, был убит Андрей Парубий. Оружие находилось в тайнике, обустроенном киллером после преступления.
Убийство Парубия: что известно
30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.
Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.
Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.
Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.
Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.
