11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
08:26  18 декабря
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков
18 декабря 2025, 12:58

Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия

18 декабря 2025, 12:58
Фото: Офис Генерального прокурора
Суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителя Львова, подозреваемого в убийстве экспикера Верховной Рады Андрея Парубия

Об этом сообщил Офис Генеральрного прокурора, передает RegioNews.

Подозреваемый и дальше будет находиться под стражей без права внесения залога.

Мужчине инкриминируют совершение ряда особо тяжких преступлений. В частности:

  • государственную измену,
  • посягательство на жизнь народного депутата Украины в связи с его государственной и общественной деятельностью,
  • незаконное обращение с оружием,
  • глорификацию и повторное оправдание вооруженной злости РФ против Украины.

Напомним, Служба безопасности обнаружила пистолет Макарова с глушителем, из которого, по данным следствия, был убит Андрей Парубий. Оружие находилось в тайнике, обустроенном киллером после преступления.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

Читайте также: Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия

Поддержка медицины сегодня – спасенные жизни завтра: Денис Парамонов о помощи Центру кардиологии
18 декабря 2025, 12:05
