Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы

Пограничники обнаружили и изъяли 10 ящиков сигарет без акцизных марок. Незаконный товар перевозил 36-летний местный житель в микроавтобусе

Информацию обнародовали на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы, передает RegioNews.

Микроавтобус "Рено" остановили всего в 150 метрах от государственной границы. При досмотре автомобиля среди продуктов питания и алкогольных напитков пограничники обнаружили 10 ящиков сигарет без марок акцизного налога Украины. Всего изъяли около пяти тысяч пачек. Ориентировочная стоимость товара составляет 300 тысяч гривен.

По действующему законодательству, в соответствии со статьей 204 Уголовного кодекса Украины, мужчине может грозить штраф до 170 тысяч гривен. Кроме этого, предусмотрена конфискация и уничтожение незаконно изготовленных или ввезенных товаров.

В настоящее время пограничники официально изъяли контрафактные сигареты.

Ранее сообщалось об обнаружении подозрительного пакета у границы на Волыни. По предварительной информации, он мог стать частью попытки переправить товар в ЕС необычным способом.