20:55  18 декабря
В Киеве в школе произошел взрыв: подросток бросил гранату ради видео
19:02  18 декабря
РФ массово бьет по мостам в Одесской области: какую цель преследует враг
18:15  18 декабря
В Запорожье российский дрон попал в авто полиции
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2025, 21:35

36-летний закарпатец пытался провезти 10 ящиков сигарет на 300 тыс. грн: что грозит водителю

18 декабря 2025, 21:35
Читайте також українською мовою
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы
Читайте також
українською мовою

Пограничники обнаружили и изъяли 10 ящиков сигарет без акцизных марок. Незаконный товар перевозил 36-летний местный житель в микроавтобусе

Информацию обнародовали на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы, передает RegioNews.

Микроавтобус "Рено" остановили всего в 150 метрах от государственной границы. При досмотре автомобиля среди продуктов питания и алкогольных напитков пограничники обнаружили 10 ящиков сигарет без марок акцизного налога Украины. Всего изъяли около пяти тысяч пачек. Ориентировочная стоимость товара составляет 300 тысяч гривен.

По действующему законодательству, в соответствии со статьей 204 Уголовного кодекса Украины, мужчине может грозить штраф до 170 тысяч гривен. Кроме этого, предусмотрена конфискация и уничтожение незаконно изготовленных или ввезенных товаров.

В настоящее время пограничники официально изъяли контрафактные сигареты.

Ранее сообщалось об обнаружении подозрительного пакета у границы на Волыни. По предварительной информации, он мог стать частью попытки переправить товар в ЕС необычным способом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье пограничники контрабанда сигареты акциз микроавтобус
Смертельное ДТП во Львовской области: минивэн столкнулся с микроавтобусом
18 декабря 2025, 09:48
На Закарпатье двое мужчин жестоко избили пенсионерку ради вина
17 декабря 2025, 15:27
В Румынию через Тису за $10 тысяч: на Закарпатье задержали переправщика с клиентами
17 декабря 2025, 14:32
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Пограничники показали, как уничтожают россиян на Покровском направлении
18 декабря 2025, 23:25
Европе сейчас в какой-то степени выгодна наша война
18 декабря 2025, 23:17
Украина может остаться без замороженных активов РФ
18 декабря 2025, 23:10
Дело Миндича – это лишь маленький фрагмент огромной коррупции
18 декабря 2025, 22:59
У Зеленского прокомментировали возможное "мирное соглашение" с РФ
18 декабря 2025, 22:44
На Запорожском направлении военнослужащего укусил кот, больной бешенством
18 декабря 2025, 22:00
В Киевской области поезд сбил 17-летнего юношу: подробности трагедии
18 декабря 2025, 21:52
Вдова Михаила Клименко впервые обратилась к фанатам группы ADAM после похорон мужа
18 декабря 2025, 21:43
В Киеве в школе произошел взрыв: подросток бросил гранату ради видео
18 декабря 2025, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »