Фото: ОГП

Верховный Суд подтвердил приговор предыдущих инстанций жителю Львова, которого признали виновным в изнасиловании ребенка – 13 лет лишения свободы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Преступление произошло в июне 2020 года в микрорайоне Левандовка во Львове. Тогда этот случай поверг в шок не только жителей города.

Днем 18-летний парень пришел на детскую площадку возле домов, где находились дети. Под придуманным предлогом, якобы для ремонта скутера, он обратился к ним за помощью и пообещал сладости.

Одиннадцатилетний мальчик последовал за незнакомцем. Парень отвел ребенка с территории площадки в безлюдное место неподалеку, где воспользовался его беспомощным состоянием и изнасиловал. После этого злоумышленник скрылся.

Ребенок сразу сообщил о пережитом родителям. В тот же день правоохранители задержали парня.

Суд первой инстанции признал злоумышленника виновным и назначил ему 13 лет тюрьмы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. Защита подала кассационную жалобу, однако Верховный Суд отклонил ее, полностью согласившись с позицией прокуроров.

Таким образом, приговор вступил в законную силу, а злоумышленник будет отбывать наказание в местах лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области мужчину осудили за изнасилование 11-летней девочки. Злоумышленнику назначили 13 лет лишения свободы.