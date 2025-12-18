20:55  18 декабря
18 декабря 2025, 21:43

Вдова Михаила Клименко впервые обратилась к фанатам группы ADAM после похорон мужа

18 декабря 2025, 21:43
Читайте також українською мовою
Фото: Instagram/Александра Норова
Читайте також
українською мовою

Александра Норова впервые после потери обратилась к поклонникам, поделившись эмоциями и словами благодарности

Об этом сообщила супруга музыканта в соцсетях, передает RegioNews.

Вдова музыканта Михаила Клименко из группы ADAM, Александра Норова, впервые после похорон обратилась к украинцам через Instagram Stories. В своем видео она поблагодарила всех, кто поддерживал ее и семью в сложное время, выразив соболезнования, объятия и финансовую помощь.

Александра отметила, что особенно ценит то, что поклонники продолжают слушать песни группы и исполнять их, сохраняя память о Михаиле. В то же время, она обратила внимание на важность не откладывать слова благодарности и ценить родных и близких.

Обращение стало для вдовы возможностью поделиться эмоциями и напомнить о ценности поддержки громады для семей, переживающих потерю. Ее обращение подчеркивает, что память о музыканте живет благодаря слушателям и фанатам группы.

Также Александра призвала к взаимопониманию и заботе о тех, кто рядом, напоминая, что каждое проявление внимания и поддержки имеет большое значение в сложные моменты жизни.

Ранее сообщалось, 9 декабря в Национальной филармонии Киева состоялась церемония прощания с известным музыкантом Михаилом Клименко (ADAM), трагически умершим 7 декабря в возрасте 38 лет.

Напомним, фронтмен группы ADAM Михаил Клименко два месяца боролся с тяжелой болезнью (туберкулезным менингитом). Отмечалось, что артист в реанимации и находился в коме. В сети сообщалось об открытии сбора. Впоследствии его жена обращалась к людям и благодарила за поддержку, говоря, что надеется, что ее муж откроет глаза.

