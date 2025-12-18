Фото: Национальная полиция Украины

Подросток погиб на железнодорожной станции в Вишневом после прыжка на пути во время движения поезда

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полиция Киевской области расследует обстоятельства гибели 17-летнего молодого человека в Бучанском районе. Трагедия произошла на железнодорожном вокзале в Вишневом, когда поезд сообщением Фастов – Киев сбил подростка.

Согласно предварительным данным, парень прыгнул на рельсы во время приближения поезда. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм молодой человек погиб на месте.

На месте происшествия работали полицейские, устанавливающие все детали инцидента. Следователи Бучанского районного управления полиции приступили к досудебному расследованию по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины, что касается нарушения правил безопасности движения.

Ранее сообщалось, на Харьковщине электровоз насмерть сбил 31-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути по наземному переходу, несмотря на звуковой сигнал машиниста и экстренное торможение.