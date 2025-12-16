Убийство Андрея Парубия: СБУ нашла пистолет киллера

Фото: СБУ

Служба безопасности обнаружила пистолет Макарова с глушителем, из которого, по данным следствия, был убит экспикер Верховной Рады Андрей Парубий

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что оружие находилось в тайнике, обустроенном киллером после преступления.

По результатам экспертиз установлено, что именно из этого пистолета произведен смертельный выстрел, а на нем обнаружены следы ДНК исполнителя.

Кроме того, следователи получили видеозапись, на которой киллер обустраивает схрон в лесной местности и "отчитывается" своему куратору из РФ. По данным СБУ, это оружие фигурант планировал использовать для других заказных убийств на территории Украины.

После убийства киллер пытался скрыться за границу, но был задержан СБУ и Нацполицией в Хмельницкой области. Ему уже сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса:

ст. 112 – посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной деятельностью;

ч. 2 ст. 111 – государственная измена в условиях военного положения.

По новым доказательствам дополнительно уведомлено о подозрении по чч. 1 и 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание и глорификация вооруженной злости РФ.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

