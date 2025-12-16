Убийство Андрея Парубия: СБУ нашла пистолет киллера
Служба безопасности обнаружила пистолет Макарова с глушителем, из которого, по данным следствия, был убит экспикер Верховной Рады Андрей Парубий
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Отмечается, что оружие находилось в тайнике, обустроенном киллером после преступления.
По результатам экспертиз установлено, что именно из этого пистолета произведен смертельный выстрел, а на нем обнаружены следы ДНК исполнителя.
Кроме того, следователи получили видеозапись, на которой киллер обустраивает схрон в лесной местности и "отчитывается" своему куратору из РФ. По данным СБУ, это оружие фигурант планировал использовать для других заказных убийств на территории Украины.
После убийства киллер пытался скрыться за границу, но был задержан СБУ и Нацполицией в Хмельницкой области. Ему уже сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса:
- ст. 112 – посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной деятельностью;
- ч. 2 ст. 111 – государственная измена в условиях военного положения.
По новым доказательствам дополнительно уведомлено о подозрении по чч. 1 и 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание и глорификация вооруженной злости РФ.
Убийство Парубия: что известно
30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.
Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.
Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.
Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.
Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.
Читайте также: Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия