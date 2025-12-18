Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія

Фото: Офіс Генерального прокурора

Суд повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю Львова, якого підозрюють у вбивстві експікера Верховної Ради Андрія Парубія

Про це повідомив Офіс Генеральрного прокурора, передає RegioNews.

Підозрюваний і надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Чоловікові інкримінують вчинення низки особливо тяжких злочинів. Зокрема:

державну зраду,

посягання на життя народного депутата України у зв'язку з його державною та громадською діяльністю,

незаконне поводження зі зброєю,

глорифікацію та повторне виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки виявила пістолет Макарова з глушником, з якого, за даними слідства, було вбито Андрія Парубія. Зброя знаходилась у схованці, облаштованій кілером після злочину.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі"та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

Читайте також: Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія