21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
20:47  17 декабря
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2025, 21:25

На Волыни приговорили 44-летнего мужчину к 11 годам за убийство брата и покушение на полицейского

17 декабря 2025, 21:25
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Конфликт в семье завершился смертельным нападением и тяжелыми ранениями, заставившими полицию применить огнестрельное оружие

Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Суд Луцкой окружной прокуратуры признал 44-летнего жителя села Грибовица Владимирского района виновным в убийстве родного брата, причинении тяжких телесных повреждений жене и покушении на убийство полицейского (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 121, ст. 348 УК Украины). Виновного приговорили к 11 годам лишения свободы.

Согласно данным следствия, инцидент произошел в феврале 2021 года. Нетрезвый мужчина во время конфликта набросился с ножом на своих родственников. Когда на место происшествия приехал полицейский, нападавший также напал и на него. Правоохранитель был вынужден применить огнестрельное оружие, чтобы остановить опасные действия.

В результате нападения брат осужденного скончался в больнице. Его жена получила тяжелые ранения, однако выжила благодаря оперативно оказанной медицинской помощи. Сотрудники полиции задокументировали все происшествия и передали материалы в суд.

Прокуроры заявили, что будут обжаловать решение суда, требуя для мужчины более сурового наказания.

Ранее сообщалось, СБУ обнаружила тайник с пистолетом Макарова с глушителем, с которого, по данным следствия, был убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область нападение убийство телесные повреждения ножевое ранение приговор решение суд криминал
В Харькове судили военного, отказавшегося выполнять приказ на Купянском направлении
17 декабря 2025, 19:55
Суд отклонил апелляцию: Игорь Коломойский остается под стражей
17 декабря 2025, 19:25
В Винницкой области судили сбежавшего со службы после боев под Бахмутом солдата
17 декабря 2025, 19:15
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
17 декабря 2025, 21:44
Делал это хладнокровно: блогерша Симбочка рассказала, как ее бывший муж избавился от тела ребенка после выкидыша
17 декабря 2025, 21:30
В Одесской области из-за взрыва бойлера разрушен жилой дом: есть ли пострадавшие
17 декабря 2025, 21:05
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
17 декабря 2025, 20:47
"Все это тебя убивает": певец Виталий Козловский откровенно рассказал о зависимости
17 декабря 2025, 20:30
"Удостоверение без экзаменов" через соцсети: в полиции напомнили о последствиях использования преступных схем
17 декабря 2025, 20:27
Искал легкие деньги: на Буковине задержали мужчину, который поджег машину - авто сгорело дотла
17 декабря 2025, 20:15
Почти 200 тыс грн: такая стоимость самого дорогого празднования Нового Года в Буковеле
17 декабря 2025, 20:13
В Харькове судили военного, отказавшегося выполнять приказ на Купянском направлении
17 декабря 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »