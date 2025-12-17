Фото: иллюстративное

Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Суд Луцкой окружной прокуратуры признал 44-летнего жителя села Грибовица Владимирского района виновным в убийстве родного брата, причинении тяжких телесных повреждений жене и покушении на убийство полицейского (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 121, ст. 348 УК Украины). Виновного приговорили к 11 годам лишения свободы.

Согласно данным следствия, инцидент произошел в феврале 2021 года. Нетрезвый мужчина во время конфликта набросился с ножом на своих родственников. Когда на место происшествия приехал полицейский, нападавший также напал и на него. Правоохранитель был вынужден применить огнестрельное оружие, чтобы остановить опасные действия.

В результате нападения брат осужденного скончался в больнице. Его жена получила тяжелые ранения, однако выжила благодаря оперативно оказанной медицинской помощи. Сотрудники полиции задокументировали все происшествия и передали материалы в суд.

Прокуроры заявили, что будут обжаловать решение суда, требуя для мужчины более сурового наказания.

