21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
20:47  17 декабря
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
17 декабря 2025, 19:25

Суд отклонил апелляцию: Игорь Коломойский остается под стражей

17 декабря 2025, 19:25
Фото: Телеграмм/Гончаренко
Апелляционный суд оставил Игоря Коломойского под стражей, а на заседании бизнесмен высказал свое мнение о политической ситуации в Украине

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Апелляционный суд оставил Игоря Коломойского под стражей, отклонив его ходатайство об изменении меры пресечения. Решение было принято без изменений, поэтому бизнесмен и дальше находится в СИЗО.

Во время заседания Коломойский сделал несколько комментариев по поводу политической ситуации в стране. Он выразил мнение, что Россия не подпишет мирный договор, потому что стремится контролировать всю территорию Украины. Также бизнесмен заявил, что действующий президент не планирует участвовать в следующих выборах и, по его мнению, может пойти вместе с экс-руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

По поводу политических слухов Коломойский прокомментировал информацию о возможном предложении должности премьер-министра Юлии Тимошенко. Кроме того, во время заседания бизнесмен выразил недовольство тем, что его никто не защищает среди правозащитников, сравнив свой случай с другим задержанным – отцом Магамедорасулова.

Коломойский также затронул тему "комплекса Наполеона", отметив, что он формируется из побед, а не поражений. После этого он отказался комментировать вопросы, связанные с президентом, аргументируя тем, что от Зеленского многое зависит в процессе политических переговоров.

Дела Коломойского: от подозрений до судебных решений

2 сентября 2024 года Коломойскому были вручены подозрения по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса Украины - мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Позже он получил еще два подозрения по выводу из "ПриватБанка" 15 млрд грн.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил Коломойскому содержание под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января 2025 года. Впоследствии суд оставил его под стражей еще на два месяца, до 25 апреля, снизив залог до 2,4 млрд грн.

Апелляционный суд Высшего антикоррупционного суда закрыл производство НАБУ по Коломойскому, сославшись на "правки Лозового".

Уже 6 мая 2025 года ему продлили меру пресечения по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко. Согласно данным следствия, Коломойский по мотивам личной мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Кроме того, адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. 29 августа судом была отменена мера пресечения по одному из дел. Речь идет о залоге в размере 1,877 миллиарда гривен. Однако бизнесмен остался в СИЗО, поскольку есть мера пресечения по другому делу.

Напомним, очередное судебное заседание по делу Игоря Коломойского было неожиданно упразднено – официальной причиной назвали болезнь судьи, хотя никаких подробностей о состоянии здоровья не разглашали. Позже появилась информация, что судебное заседание перенесли на 11 декабря.

8 декабря Коломойский обещал сделать громкие заявления для журналистов, но не доехал до суда из-за якобы сломанного транспорта. Отмечалось, что он якобы владеет информацией о коррупции президента Украины Владимира Зеленского и его окружении.

Игорь Коломойский апелляция СИЗО Тимошенко Юлия Зеленский суд решение арест
17 декабря 2025
07 августа 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
