Правительство готовится к масштабным кадровым ротациям в декабре – Железняк

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время больших кадровых решений ждать не стоит. Однако серия назначений и увольнений планируется на последней пленарной неделе года – 16-18 декабря

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его словам, среди главных кадровых шагов – увольнение члена правительства, который возглавит Офис Президента, и заполнение его вакансии.

Еще два вероятных увольнения и два назначения, среди которых:

министр образования – Оксен Лисовой;

вице-премьер по восстановлению – Алексей Кулеба.

Также планируется заполнение трех ключевых вакансий:

Министр энергетики. Министр юстиции. Председатель Фонда государственному имуществу.

Железняк добавил, что поскольку кандидатами на должности в правительстве могут стать главы профильных комитетов, ожидаются также изменения в комитетах Верховной Рады.

Напомним, 19 ноября на фоне громкого скандала, связанного с коррупционными схемами в "Энергоатоме" Верховная Рада уволила министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

28 ноября заявление на отставку написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В этот день утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

