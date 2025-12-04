10:34  04 грудня
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
09:30  04 грудня
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
04 грудня 2025, 11:35

Уряд готується до масштабних кадрових ротацій у грудні – Железняк

04 грудня 2025, 11:35
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що найближчим часом великих кадрових рішень очікувати не варто. Проте серія призначень та звільнень планується на останньому пленарному тижні року – 16-18 грудня

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

За його словами, серед головних кадрових кроків – звільнення члена уряду, який очолить Офіс Президента, та заповнення його вакансії.

Ще два ймовірних звільнення та два призначення, серед яких:

Також планується заповнення трьох ключових вакансій:

  1. Міністр енергетики.
  2. Міністр юстиції.
  3. Голова Фонду державного майна.

Железняк додав, що оскільки кандидатами на посади в уряді можуть стати голови профільних комітетів, очікуються також зміни в комітетах Верховної Ради.

Нагадаємо, 19 листопада на тлі гучного скандалу, пов'язаного з корупційними схемами в "Енергоатомі" Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

28 листопада заяву на відставку написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У цей день вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Читайте також:

Україна Кабмін кадрові рішення кадри посада Офіс президента Железняк Ярослав Іванович призначення
04 грудня 2025
