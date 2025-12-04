Уряд готується до масштабних кадрових ротацій у грудні – Железняк
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що найближчим часом великих кадрових рішень очікувати не варто. Проте серія призначень та звільнень планується на останньому пленарному тижні року – 16-18 грудня
Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.
За його словами, серед головних кадрових кроків – звільнення члена уряду, який очолить Офіс Президента, та заповнення його вакансії.
Ще два ймовірних звільнення та два призначення, серед яких:
- міністр освіти – Оксен Лісовий;
- віцепрем'єр із відновлення – Олексій Кулеба.
Також планується заповнення трьох ключових вакансій:
- Міністр енергетики.
- Міністр юстиції.
- Голова Фонду державного майна.
Железняк додав, що оскільки кандидатами на посади в уряді можуть стати голови профільних комітетів, очікуються також зміни в комітетах Верховної Ради.
Нагадаємо, 19 листопада на тлі гучного скандалу, пов'язаного з корупційними схемами в "Енергоатомі" Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.
28 листопада заяву на відставку написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У цей день вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.
Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.
Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.
Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.
За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.