Уряд готується до масштабних кадрових ротацій у грудні – Железняк

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що найближчим часом великих кадрових рішень очікувати не варто. Проте серія призначень та звільнень планується на останньому пленарному тижні року – 16-18 грудня

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

За його словами, серед головних кадрових кроків – звільнення члена уряду, який очолить Офіс Президента, та заповнення його вакансії.

Ще два ймовірних звільнення та два призначення, серед яких:

міністр освіти – Оксен Лісовий;

віцепрем'єр із відновлення – Олексій Кулеба.

Також планується заповнення трьох ключових вакансій:

Міністр енергетики. Міністр юстиції. Голова Фонду державного майна.

Железняк додав, що оскільки кандидатами на посади в уряді можуть стати голови профільних комітетів, очікуються також зміни в комітетах Верховної Ради.

Нагадаємо, 19 листопада на тлі гучного скандалу, пов'язаного з корупційними схемами в "Енергоатомі" Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

28 листопада заяву на відставку написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У цей день вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

