Фото: Telegram/Железный нардеп

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год. За документ проголосовали 257 народных депутатов

Об этом сообщает RegioNews.

Во время голосования в сессионном зале раздавались возгласы "Ганьба!", сопровождавшие принятие законопроекта в целом.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что голосовал против и назвал принятый документ "популистическим бюджетом выборов".

По его словам, в финальном варианте бюджета сохранены все наиболее противоречивые и популистические расходы.

"Весь популизм и прихоти властей остались", – заявил он.

Доходы государственного бюджета оцениваются на уровне 2 трлн 918 млрд грн, из которых 2 трлн 625 млрд грн приходятся на общий фонд, а специальный фонд составляет 293 млрд грн. Эти основные показатели бюджета представил Министр финансов Сергей Марченко.

По словам министра, в проекте бюджета ко второму чтению было предусмотрено увеличение доходов, в частности, благодаря учету дополнительных поступлений от повышенного налогообложения доходов банков.

Расходы государственного бюджета на 2026 год составят 4 трлн. 781 млрд. грн.: 4 трлн. 393 млрд. грн. распределены на общий фонд, а 388 млрд. грн. – на специальный фонд.

Значительная часть расходов предусмотрена для оборонной сферы, которая получит 2,8 трлн. грн., из которых примерно 1,3 трлн. грн. планируется направить на заработную плату военнослужащим.

Среди других приоритетов выделяются такие сферы как образование (около 279 млрд грн), социальная защита (467 млрд грн) и здравоохранение (258 млрд грн).

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады 3 декабря одобрил проект государственного бюджета на 2026 год для второго чтения.