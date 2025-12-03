Фото: Facebook/Юлия Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала эксглаву ОП Андрея Ермака "очень опасным человеком" и заявила, что боится за свою жизнь

Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода", пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

"Вот сейчас, когда я это говорю, мне страшно, и я каждый день молюсь и благодарю Бога, что я жива, потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек. И те, кто его знают, это поймут", – сказала Мендель.

На уточняющий вопрос, чего именно она боится, Мендель ответила, что у Ермака есть много возможностей влиять на людей: от кампаний очернения и политических технологий до влияния на правоохранительные органы и создания уголовных производств "на ровном месте". Она добавила, что видела, как чиновники из-за его действий оказывались в сложных ситуациях.

Мендель также отметила, что в 2019 году Ермак якобы интересовался у американского политтехнолога, как стать президентом Украины и строил собственную "вертикаль власти".

По ее словам, Ермак часто вводил президента в заблуждение, извращая или подавая информацию так, как ему выгодно. В частности, Мендель утверждает, что он убеждал Зеленского, что полномасштабного вторжения России не будет.

В то же время экс-пресс-секретарь говорила очень общими фразами, ссылалась на "свой опыт", "связи", но не предоставила никаких деталей, подтверждающих ее слова.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, кто возглавит Офис Президента вместо уволенного Андрея Ермака. СМИ писали, что на этот пост рассматривают несколько адвокатов.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

Через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт . Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

