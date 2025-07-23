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23 июля 2025, 12:28

ТОП громких коррупционных скандалов, раскрытых НАБУ и САП

23 июля 2025, 12:28
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фото: УП
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Обнародован перечень громких коррупционных скандалов и расследований, которые стали известны благодаря работе Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом пишет в Фейсбуке пишет блоггер Анна Оскомина, передает RegioNews.

Среди самых резонансных дел — председатель Верховного Суда Всеволод Князев, которого подозревают во взятке на 2,7 млн долларов (дело в суде), экспредседатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, который обвиняется в отмывании более 10 миллиардов гривен с нанесением государству убытков примерно в 500 миллионов гривен, а также бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко — фигурант дела о хищении 206 миллионов гривен из "Укргазбанка".

В кругу подозреваемых — ряд народных депутатов от "Слуги народа":

Среди других резонансных случаев дело Дениса Комарницкого (КГГА, смотрящий за Киевом от ОП) — аферы с землей. После обысков скрылся из Украины.

Особого внимания заслуживает дело Алексея Чернышева, бывшего министра развития общин и временного главы "Нафтогаза", который в июне 2025 года получил подозрение в масштабной коррупционной схеме с умышленным занижением стоимости земель более чем на 1 млрд гривен. Суд избрал ему залог в 120 млн. гривен и запретил выезд за границу.

"Если бы НАБУ и САП подчинялись всем 100% генеральному прокурору, многие из этих дел так и остались бы в тени", — говорит Оскомина.

Сейчас большинство дел находятся на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

Скандал вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Соответствующее решение приняли 263 депутата. Основную поддержку обеспечили фракции "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Родина".

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли, что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. Главы ведомств просили президента ветировать закон. Однако Зеленский вечером 22 июля подписал его.

Накануне украинцы в разных городах стали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

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