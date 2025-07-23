Авторитаризм в Украине: Закон о ликвидации НАБУ и САП показывает, что красных линий не существует

Подпись президента под законом, разрушающим социальный договор посреди войны, подрывает доверие с западными партнерами, ставит под вопрос европейскую интеграцию, заставляя в Кремле открывать шампанское и просто радует всех коррупционеров Украины, рождает и определенные философские размышления. Как способ борьбы с отчаянием, фрустрацией и безнадежностью

Подпись президента под законом, разрушающим социальный договор посреди войны, подрывает доверие с западными партнерами, ставит под вопрос европейскую интеграцию, заставляя в Кремле открывать шампанское и просто радует всех коррупционеров Украины, рождает и определенные философские размышления. Как способ борьбы с отчаянием, фрустрацией и безнадежностью

фото: УНИАН

Так вот этот закон показывает, что красных линий не существует. И что авторитаризм в Украине возможен.

Я всегда скептически относился к этой идее. Авторитарная Украина. Потому что страна не та. Ибо на двух украинцев три гетмана, как известно. Но главное – отсутствует основа для формирования авторитарного режима. Наличие ренты. Которую можно распределять. В Украине нет нефти, например. А значит нет и не доходов.

Без ренты авторитаризму трудно зародиться. Потому что авторитаризм не эффективен. И противоречит человеческой природе. И еще по множеству причин. Россия стала тоталитарным государством, потому что была нефть. И Беларусь – потому что были российские деньги. В Украине такого нет. А попытка взять российские деньги плохо кончилась.

И это вроде бы оберегало нас от авторитаризма. Над надо было быть рыночной демократией, чтобы привлекать внешнее финансирование.

И это внешнее финансирование и являлось драйвером перемен в стране.

До сих пор. Потому что война подарила эту ренту. Не секрет, что Украина держится только благодаря западной поддержке. Сейчас США отвалилось и осталась Европа. Которая обречена заливать в Украину миллиарды долларов, потому что это обеспечивает безопасность самой Европе. И вот тут появилась рента. Появились деньги, которые можно распределять.

И появилась база авторитарного режима в Украине.

Конечно никто авторитарную Украину в ЕС не возьмет. Но ведь речь не об этом. Речь идет о финансировании войны. И здесь Европе прямо по барабану, авторитарная здесь Украина, коррумпированная или какая-нибудь другая. Главное, чтобы сдерживала российскую агрессию. И за это Европа готова платить даже черту.

В результате, в Украине может возникнуть авторитарный режим. Ренту которого обеспечивает война. Фактически люди, которые держат фронт. Вот так мы пришли к ситуации 21 века, когда основа основ – человеческий капитал. Но пришли в очень неприятном виде. Можно ли провести аналогию со временем Киевской Руси, основу экономики княжеств которой составляла работорговля. Торговали славянами, кстати.

И я не знаю, что делать с этим мнением. Ибо от нее только нарастает фрустрация и отчаяние. Я вижу зарождение другой Украины. Которую я не хочу видеть.

Иногда одно голосование способно изменить все. Уничтожить репутацию людей, которые ее имели. И отнять надежду у тех, кто верил.

Единственный плюс – такое голосование можно откатить назад еще одним голосованием. Надо просто, чтобы Европа дала понять, что ренты не будет. А вот отмыть репутацию уже невозможно. Никому из тех актеров, кто принял участие в блицкринже по разрушению независимости Антикоррупционных органов.