06:40  23 июля
В Черновцах в водоеме обнаружили тело женщины
04:20  23 июля
Певица Анна Тринчер рассказала, как ее шантажировали интимным видео
02:55  23 июля
Бригада "Гарт" атаковала позиции россиян под Волчанском
UA | RU
UA | RU
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
23 июля 2025, 10:45

Авторитаризм в Украине: Закон о ликвидации НАБУ и САП показывает, что красных линий не существует

23 июля 2025, 10:45
Читайте також українською мовою
Подпись президента под законом, разрушающим социальный договор посреди войны, подрывает доверие с западными партнерами, ставит под вопрос европейскую интеграцию, заставляя в Кремле открывать шампанское и просто радует всех коррупционеров Украины, рождает и определенные философские размышления. Как способ борьбы с отчаянием, фрустрацией и безнадежностью
Подпись президента под законом, разрушающим социальный договор посреди войны, подрывает доверие с западными партнерами, ставит под вопрос европейскую интеграцию, заставляя в Кремле открывать шампанское и просто радует всех коррупционеров Украины, рождает и определенные философские размышления. Как способ борьбы с отчаянием, фрустрацией и безнадежностью
фото: УНИАН
Читайте також
українською мовою

Так вот этот закон показывает, что красных линий не существует. И что авторитаризм в Украине возможен.

Я всегда скептически относился к этой идее. Авторитарная Украина. Потому что страна не та. Ибо на двух украинцев три гетмана, как известно. Но главное – отсутствует основа для формирования авторитарного режима. Наличие ренты. Которую можно распределять. В Украине нет нефти, например. А значит нет и не доходов.

Без ренты авторитаризму трудно зародиться. Потому что авторитаризм не эффективен. И противоречит человеческой природе. И еще по множеству причин. Россия стала тоталитарным государством, потому что была нефть. И Беларусь – потому что были российские деньги. В Украине такого нет. А попытка взять российские деньги плохо кончилась.

И это вроде бы оберегало нас от авторитаризма. Над надо было быть рыночной демократией, чтобы привлекать внешнее финансирование.

И это внешнее финансирование и являлось драйвером перемен в стране.

До сих пор. Потому что война подарила эту ренту. Не секрет, что Украина держится только благодаря западной поддержке. Сейчас США отвалилось и осталась Европа. Которая обречена заливать в Украину миллиарды долларов, потому что это обеспечивает безопасность самой Европе. И вот тут появилась рента. Появились деньги, которые можно распределять.

И появилась база авторитарного режима в Украине.

Конечно никто авторитарную Украину в ЕС не возьмет. Но ведь речь не об этом. Речь идет о финансировании войны. И здесь Европе прямо по барабану, авторитарная здесь Украина, коррумпированная или какая-нибудь другая. Главное, чтобы сдерживала российскую агрессию. И за это Европа готова платить даже черту.

В результате, в Украине может возникнуть авторитарный режим. Ренту которого обеспечивает война. Фактически люди, которые держат фронт. Вот так мы пришли к ситуации 21 века, когда основа основ – человеческий капитал. Но пришли в очень неприятном виде. Можно ли провести аналогию со временем Киевской Руси, основу экономики княжеств которой составляла работорговля. Торговали славянами, кстати.

И я не знаю, что делать с этим мнением. Ибо от нее только нарастает фрустрация и отчаяние. Я вижу зарождение другой Украины. Которую я не хочу видеть.

Иногда одно голосование способно изменить все. Уничтожить репутацию людей, которые ее имели. И отнять надежду у тех, кто верил.

Единственный плюс – такое голосование можно откатить назад еще одним голосованием. Надо просто, чтобы Европа дала понять, что ренты не будет. А вот отмыть репутацию уже невозможно. Никому из тех актеров, кто принял участие в блицкринже по разрушению независимости Антикоррупционных органов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Зеленский Владимир САП НАБУ закон протесты митинг коррупция
The Economist критикует: Украина теряет независимость антикоррупционных органов
23 июля 2025, 10:05
Зашкварный закон о ликвидации НАБУ и САП может снести Конституционный Суд, - нардеп
23 июля 2025, 09:00
Зеленский подписал закон, изменяющий подчинение НАБУ и САП
23 июля 2025, 07:19
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Квартала 95" – УП
23 июля 2025, 10:45
Россияне ранили двоих детей в Херсонской области
23 июля 2025, 10:42
В Киеве хулиган на ходу расстрелял автомобиль
23 июля 2025, 10:30
Зеленский бросил не только рядовых для него граждан, но и властные элиты
23 июля 2025, 10:26
Стал известен состав делегации для третьего раунда переговоров с РФ
23 июля 2025, 10:19
В Одесской области задержали мужчину, который пытался дать взятку пограничникам
23 июля 2025, 10:09
The Economist критикует: Украина теряет независимость антикоррупционных органов
23 июля 2025, 10:05
Генпрокурор Кравченко не против протестов в поддержку НАБУ и САП
23 июля 2025, 09:50
Армия РФ запустила по Украине более 70 БпЛА: как отработала ПВО
23 июля 2025, 09:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »