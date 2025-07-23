06:40  23 июля
В Черновцах в водоеме обнаружили тело женщины
04:20  23 июля
Певица Анна Тринчер рассказала, как ее шантажировали интимным видео
02:55  23 июля
Бригада "Гарт" атаковала позиции россиян под Волчанском
UA | RU
UA | RU
23 июля 2025, 11:50

Атака на НАБУ и САП окажет негативное влияние на международную поддержку Украины

23 июля 2025, 11:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила Киев о том, что атака на антикоррупционные органы НАБУ и САП негативно повлияет на оборонные инвестиции и финансирование восстановления

Как передает RegioNews, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на письмо представительницы ОЭСР на имя заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

В письме, которое датировано 22 июля, Джулия Фромгольц – руководитель Антикоррупционного отдела ОЭСР – выразила "глубокую обеспокоенность по поводу последних событий", касающихся НАБУ и САП: принятие законопроекта № 12414.

Она заявила, что такой шаг украинских властей значительно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины. Представитель организации также спрогнозировала, что эти изменения законодательства могут быть расценены рабочей группой ОЭСР как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств.

Как сообщалось, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. По словам депутата Ярослава Железняка, это фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Ранее в НАБУ и САП заявляли , что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. При этом ранее СБУ без официального предупреждения приходила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявляли, что обыски могут сорвать расследование коррупционных дел.

Напомним, украинцы в разных городах вышли на митинги против скандального законопроекта о НАБУ и САП.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ САП экономика политика ОЭСР Украина
Украинцы вышли на защиту НАБУ и САП: антикоррупционные органы поблагодарили за поддержку
23 июля 2025, 11:43
В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Квартала 95" – УП
23 июля 2025, 10:45
The Economist критикует: Украина теряет независимость антикоррупционных органов
23 июля 2025, 10:05
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Зеленский игнорирует реальность на уровне Януковича. Он заигрался в Государя
23 июля 2025, 12:35
В Ровно впервые за три года зафиксировали случай тропической малярии
23 июля 2025, 12:34
ТОП громких коррупционных скандалов, раскрытых НАБУ и САП
23 июля 2025, 12:28
На Харьковщине власти, несмотря на войну, поддерживают бизнес
23 июля 2025, 12:24
То ли недорабатывают спецслужбы, то ли наоборот – очень хорошо работают, просто не в пользу Украины
23 июля 2025, 12:22
В центре Тернополя автомобиль сбил пенсионерку
23 июля 2025, 12:18
Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают
23 июля 2025, 12:15
Главное последствие вчерашних протестов – потеря легитимности президентом
23 июля 2025, 11:59
Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 23 июля
23 июля 2025, 11:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »