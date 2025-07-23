Атака на НАБУ и САП окажет негативное влияние на международную поддержку Украины

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила Киев о том, что атака на антикоррупционные органы НАБУ и САП негативно повлияет на оборонные инвестиции и финансирование восстановления

Как передает RegioNews, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на письмо представительницы ОЭСР на имя заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

В письме, которое датировано 22 июля, Джулия Фромгольц – руководитель Антикоррупционного отдела ОЭСР – выразила "глубокую обеспокоенность по поводу последних событий", касающихся НАБУ и САП: принятие законопроекта № 12414.

Она заявила, что такой шаг украинских властей значительно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины. Представитель организации также спрогнозировала, что эти изменения законодательства могут быть расценены рабочей группой ОЭСР как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств.

Как сообщалось, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. По словам депутата Ярослава Железняка, это фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Ранее в НАБУ и САП заявляли , что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. При этом ранее СБУ без официального предупреждения приходила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявляли, что обыски могут сорвать расследование коррупционных дел.

Напомним, украинцы в разных городах вышли на митинги против скандального законопроекта о НАБУ и САП.