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21 марта 2025, 15:43

Суд объявил приговор эксдепутатке Кормышкиной: какое наказание получила женщина

21 марта 2025, 15:43
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фото: Facebook/Ирина Кормышкина
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Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное прокурором САП с бывшой народнойдепутаткой и ее мужем

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

В сообщении антикоррупционников не указаны имена, но вероятнее всего речь идет об Ирине Кормышкине и ее муже.

По соглашению суд признал бывшую народную депутатку виновной в недостоверном декларировании и незаконном обогащении, а ее мужа эксдепутата облсовета Юрия Кормышкина в отмывании денег и недостоверном декларировании.

Нардепке и ее мужу суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом по 68 тысяч гривен каждому. Также им запретили занимать государственные должности в течение двух лет.

В то же время, согласно статье 75 Уголовного кодекса Украины, суд принял решение освободить указанных лиц от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Бывший народный депутат также обязуется внести в государственный бюджет 20 миллионов гривен.

Кроме этого, обвиняемые должны перевести 2 миллиона гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Напомним, Ирина Кормышкина признала свою вину по делу о незаконном обогащении.

В конце февраля депутат от фракции "Слуга народа" подала в парламент заявление о сложении полномочий. Это произошло после того, как она получила подозрение от НАБУ по поводу незаконного обогащения. Речь идет об активах более 20 миллионов гривен. Также выяснилось, что депутат в декларации не указала данные о доме и двух земельных участках.

По делу о незаконном обогащении народной депутатки Украины Ирины Кормышкиной подозрение от НАБУ и САП также получил ее муж.

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