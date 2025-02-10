Кто такой Денис Комарницкий и почему его разыскивает НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разыскивает эксдепутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого. Его подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение НАБУ.
Отмечается, что бывший депутат Киевского городского совета подозревается в земельных аферах.
"На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей", - говорится в сообщении.
Денис Комарницкий – лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете 2008-2010 годов и имеет давние интересы в строительной сфере. В последние годы он был главным "смотрящим" за сферами строительства и коммунального хозяйства в столице. В частности, компании, связанные с Комарницким, регулярно получали от коммунальных предприятий Киева большие подряды для строительства и реконструкции. После 2019 года влияние Комарницкого в Киеве существенно выросло.
В 2020 году появилась аудиозапись телефонного разговора между заместителем киевского городского головы Вячеславом Непопом и Комарницким. Комарницкий обижал и угрожал заместителю мэра.
Как сообщалось, НАБУ объявило в розыск эксдепутата Киевского горсовета Комарницкого.