НАБУ и САП призывают Зеленского не подписывать скандальный закон

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Директора НАБУ и САП обратились к президенту Зеленскому с просьбой не подписывать принятый Верховной Радой законопроект, фактически подчиняющий эти органы Офису генерального прокурора и существенно ограничивающий их независимость

Об этом, как информирует корреспондент hromadske глава НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко, заявили во время совместного брифинга, передает RegioNews.

"Фактически, два независимых института были переведены в зависимый режим. Мы выступаем категорически против этого. Мы просим президента не подписывать этот законопроект. Мы точно хотим видеть Украину светлой", — подчеркнул Кривонос.

Клименко добавил, что ключевыми элементами независимости НАБУ и САП были отсутствие политического влияния и определена подследственность, отмененная новым законом.

Если президент все же подпишет закон, Кривонос заверил, что антикоррупционные органы вместе с международными партнерами будут работать над восстановлением их независимости. Уже направлены соответствующие обращения в ЕС, США и Международный валютный фонд.

Кроме того, он добавил, что информация "о запланированной атаке была известна".

Как известно, сегодня, 22 июля, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №12414. Документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних событий вокруг украинских антикоррупционных органов.

Ранее в НАБУ и САП заявили, что в случае принятия законопроекта №12414, что антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года, будет разрушена.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины без официального предупреждения пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявили, что масштабные обыски могут сорвать расследование топкоррупционных дел.

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