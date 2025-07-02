За подозреваемого в коррупции вице-премьера Чернышева внесли 120 млн грн залога
За вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышева внесли 120 млн грн залога
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что залог внесен в полном объеме.
Ранее мы сообщали о том, что подозреваемый в коррупции вице-премьер Алексей Чернышев может снова уехать за границу.
Напомним, Чернышеву избрали меру пресечения по вероятной коррупции в Министерстве развития общин и территорий.
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