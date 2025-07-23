ТОП гучних корупційних скандалів, розкритих НАБУ і САП

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Оприлюднено перелік найгучніших корупційних скандалів та розслідувань, які стали відомі завдяки роботі Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Про це пише у Фейсбук пише блогерка Анна Оскомина, передає RegioNews.

Серед найрезонансніших справ — голова Верховного Суду Всеволод Князєв, якого підозрюють у хабарі на 2,7 млн доларів (справа наразі в суді), ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, що звинувачується у відмиванні понад 10 млрд гривень із збитками державі близько 500 млн гривень, а також ексглава Нацбанку Кирило Шевченко — фігурант справи про розкрадання 206 млн гривень із "Укргазбанку".

У колі підозрюваних — низка народних депутатів від "Слуги народу":

Анатолій Гунько отримав 7 років ув'язнення за хабар у 85 тисяч доларів,

Віктор Бондар звинувачується у заволодінні 140 млн гривень на закупівлях "Укрзалізниці",

Ірина Кормишкіна фігурує у справі про незаконне збагачення на понад 20 млн гривень.

Серед інших резонансних випадків — справа Дениса Комарницького (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) — афери із землею. Після обшуків втік з України.

Особливої уваги заслуговує справа Олексія Чернишова, колишнього міністра розвитку громад та тимчасового голови "Нафтогазу", який у червні 2025 року отримав підозру в масштабній корупційній схемі з умисним заниженням вартості земель на понад 1 млрд гривень. Суд обрав йому заставу в 120 млн гривень і заборонив виїзд за кордон.

"Якби НАБУ і САП підпорядковувались на всі 100% генеральному прокурору, багато з цих справ так і залишилися б у тіні", — каже Оскомина.

Наразі більшість справ перебувають на розгляді у Вищому антикорупційному суді.

Скандал довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Відповідне рішення пухвалили 263 депутата. Основну підтримку забезпечили фракції "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. Очільники відомств просили президента ветувати закон. Однак Зеленський ввечері 22 липня підписав його.

Напередодні українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

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