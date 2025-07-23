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23 июля 2025, 11:43

Украинцы вышли на защиту НАБУ и САП: антикоррупционные органы поблагодарили за поддержку

23 июля 2025, 11:43
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фото: Facebook/Константин Рыженко
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В ответ на массовые акции, которые 22 июля прошли в разных городах Украины в защиту независимости антикоррупционных органов, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) поблагодарили граждан за поддержку

Об этом ведомство написало в Facebook, передает RegioNews.

В своем обращении коллектив Бюро подчеркнул, что искренне поражен вниманием и солидарностью общества, выступившего против законодательных изменений, которые могут поставить под угрозу независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Мы благодарны каждому. Это для нас очень важно — и очень ощутимо. Мы воспринимаем эту поддержку как знак доверия к нашему институции. И сделаем все, чтобы его оправдать", — говорится в заявлении.

В НАБУ особо отметили активность вышедшей на улицы молодежи, чтобы выразить свое недовольство попытками политического давления на антикоррупционную инфраструктуру.

"Особенно поразила решительная позиция молодежи – будущего страны, ради которого мы работаем", – отметили в Бюро.

Как известно, вечером 22 июля тысячи украинцев вышли на акции протеста в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Виннице и других городах. Причиной послужило принятие закона №12414, который, по мнению общественности, подрывает независимость НАБУ и САП.

Фото: Facebook/Константин Рыженко

В Киеве возле театра имени Ивана Франко собралось более тысячи человек. Около 200 участников остались после начала комендантского часа, продолжая мирный протест.

Фото: AP/Алекс Бабенко

Во Львове протестовали на пл. Шевченко, в Виннице - на Соборной возле Майдана Небесной Сотни около 30 человек

Акции проходили также в Днепре и Одессе.

Среди звучавших лозунгов: "Вето на закон", "Руки прочь от НАБУ", "Коррупция — смерть будущего", "Независимость НАБУ и САП".

Фото: Facebook/Константин Рыженко

Протесты стали крупнейшим гражданским выступлением с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, который, по мнению многих экспертов, фактически подчиняет независимые антикоррупционные органы генеральному прокурору. Этот шаг вызвал волну критики со стороны украинских правозащитников, международных партнеров и дипломатического сообщества.

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