В НАБУ и САП прокомментировали попытку властей уничтожить независимость антикоррупционной системы

фото: nabu_nabu.gov.ua

Во вторник, 22 июля, Рада готовится ко второму чтению законопроекта №12414, в который в последний момент внесли правки, фактически уничтожающие независимость НАБУ и САП и фактически подчиняющие деятельность Генеральному прокурору Украины

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года, будет разрушена.

"Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине. Фактически в случае принятия этого законопроекта Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры", - отметили в НАБУ.

Напомним, сегодня парламент планирует рассмотреть законопроект № 12414 и внести правку, фактически подчиняющую НАБУ Генеральному прокурору. Также предполагается предоставление возможности в условиях военного положения передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам.

Накануне Служба безопасности Украины без официального предупреждения пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне. Масштабные обыски в НАБУ и САП могут сорвать расследования топкоррупционных дел.

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