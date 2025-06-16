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Один из народных депутатов сообщил, что правоохранители могут уже готовить подозрение министру национального единства. Речь идет о деле о коррупции в Минрегионе

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Народный депутат со ссылкой на собственные источники сообщил, что Алексею Чернышеву готовятся объявить о подозрении правоохранители НАБУ. Следует отметить, что официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет.

Напомним, ранее правоохранители объявили о подозрении членам правления НАК "Нафтогаз Украины". Речь идет о Василии Володине, Максиме Горбатюке, Алле Сушон. Речь идет о схеме незаконного получения земельного участка в столице по улице Тирампольская, а в частности о неправомерной выгоде в размере более 16 миллионов гривен. Люди, вовлеченные в схему, занимали должности, когда Министерство развития общин и территорий возглавлял Алексей Чернышев.

Следует отметить, что ранее журналисты публиковали расследование, в котором обнародовало доказательства того, что НАБУ получило постановление на обыск у руководителя НАК "Нафтогаз Украины" и бывшего министра развития общин и территории Алексея Чернышева. Однако эти обыски так и не были произведены.

В частности, НАБУ провело ряд обысков у чиновников, связываемых с бывшим главой НАК "Нафтогаза" Алексеем Чернышевым, по делу о коррупции в Минрегионе. В частности, у члена правления НАК "Нафтогаз Украины" Василия Володина и директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максима Горбатюка.

Сейчас Алексей Чернышев возглавляет ведомство, но уже другое Министерство национального единства.

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