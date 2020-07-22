В Киеве возле метро "Вокзальная" нашли подозрительный чемодан: станцию закрыли

Проводится эвакуация людей

Проводится эвакуация людей

Фото: из открытых источников

В Киеве станцию метро "Вокзальная" закрыто на вход и выход из-за сообщения о заминировании. Правоохранители проводят проверку.

Об этом сообщает RegioNews.

Внимание! Станцию "Вокзальная" закрыто на вход и выход. Правоохранители проводят проверку", - сообщили в метрополитене.

Отмечается, что поезда едут без остановки. Проводится массовая эвакуация людей.

В то же время "Киев оперативный" на Facebook сообщает о том, что возле станции метро "Вокзальная", которая находится возле центрального вокзала, нашли подозрительный чемодан.

Напомним, Нацполиция усиливает меры безопасности в девяти регионах государства.