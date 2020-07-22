09:49  22 июля
Суточный показатель COVID-19 в Украине резко вырос: заразились 829 человек
10:09  22 июля
Сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией
08:19  22 июля
Сутки в ООС: из-за обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 июля 2020, 10:31 6

"Луцком террористу" сообщили о подозрении

22 июля 2020, 10:31 6
Читайте також українською мовою
Стало известно, где он находится и что его ожидает
Стало известно, где он находится и что его ожидает
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Максиму Кривошу, который 21 июля захватил в Луцке автобус, сообщено о подозрении в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ.

Об этом в эфире канала "1+1" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По словам Геращенка, Кривош сейчас находится в следственном изоляторе, суд должен избрать для него меру пресечения.

Я уверен, что суд не изберет никакой другой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения. Во время захвата никто не погиб, то суд, думаю, это учтет", - сказал Геращенко.

Он добавил, что максимальная санкция - это пожизненное лишение свободы, однако меру наказания для преступника решит именно суд.

По информации пресс-службы полиции Волынской области, суд изберет меру пресечения для Максима Кривоша завтра, 23 июля.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками. В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В МВД также сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты. Позже одному из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.

Час спустя "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников. Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Позже "Луцкий террорист" сдался и отпустил заложников. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали общения с Максимом Кривошем. Кроме того, сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией.

подозрение автобус полиция Луцк террорист Максим Кривош
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией
22 июля 2020, 10:09
Зеленский рассказал детали переговоров с "луцким террористом"
22 июля 2020, 08:46
"Луцкому террористу" проведут психологическую экспертизу
21 июля 2020, 22:52
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »