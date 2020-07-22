"Луцком террористу" сообщили о подозрении

Стало известно, где он находится и что его ожидает

Стало известно, где он находится и что его ожидает

Фото: Facebook

Максиму Кривошу, который 21 июля захватил в Луцке автобус, сообщено о подозрении в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ.

Об этом в эфире канала "1+1" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По словам Геращенка, Кривош сейчас находится в следственном изоляторе, суд должен избрать для него меру пресечения.

Я уверен, что суд не изберет никакой другой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения. Во время захвата никто не погиб, то суд, думаю, это учтет", - сказал Геращенко.

Он добавил, что максимальная санкция - это пожизненное лишение свободы, однако меру наказания для преступника решит именно суд.

По информации пресс-службы полиции Волынской области, суд изберет меру пресечения для Максима Кривоша завтра, 23 июля.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками. В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В МВД также сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты. Позже одному из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.

Час спустя "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников. Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Позже "Луцкий террорист" сдался и отпустил заложников. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали общения с Максимом Кривошем. Кроме того, сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией.