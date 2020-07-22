СБУ провела первый допрос "луцкого террориста"

Проводятся следственные действия по выявлению связей злоумышленника

Проводятся следственные действия по выявлению связей злоумышленника

Фото: Facebook

Прошлой ночью правоохранители провели первый допрос Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками в Луцке.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков, передает RegioNews.

По его словам, Кривош нормально общается с правоохранителями и дает показания.

В ночное время был проведен первый его допрос, и о сотрудничестве со следствием речь не шла, потому что ему задавались четкие вопросы: мы должны были выяснить его сообщников, наличие других взрывных устройств", - сказал Данюков.

Он добавил, что злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, завтра ему будут выбирать меру пресечения.

Сейчас проводятся следственные действия по выявлению связей террориста, мест приобретения оружия, возможных сообщников, некоторые люди задержаны, сейчас проверяется информация относительно их участия в этом террористическом акте. Все процессуальные действия проводятся на территории Волынской области, в Луцке", - добавил он.

Начальник Нацполиции Волынской области Юрий Крошко отметил, что в будущем все уголовные дела по этому факту могут объединить в одно, их передадут в СБУ.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками. В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В МВД также сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты. Позже одному из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.

Час спустя "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников. Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Позже "Луцкий террорист" сдался и отпустил заложников. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали общения с Максимом Кривошем. Кроме того, сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией.