Трухнов и чиновники Одессы получили подозрения: подробности от полиции

Скриншот с видео

Бывший мэр Одессы Геннадий Трухнов, его заместители и чиновники получили подозрения из-за наводнения, унесшего девять жизней

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

30 сентября в Одессе выпала двухмесячная норма осадков: улицы превратились в бурные потоки, люди спасались на крышах и чердаках, но некоторых спасти не удалось. Среди погибших – семья с ребенком, проживавшая на цокольном этаже дома. Спасатели обнаружили их тела в подвале, когда откачивали воду.

Расследование полиции установило, что система ливневой канализации не удерживалась должным образом годами. Было проведено более 25 обысков в административных зданиях и местах проживания фигурантов, изъята документация, компьютеры и телефоны.

На основании собранных доказательств 9 фигурантам – бывшему мэру Одессы Труханову, двум заместителям, должностным лицам горсовета, а также представителям коммунального предприятия – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая гибель человека) Уголовного кодекса.

Фигурнатам грозит до 8 лет тюрьмы, лишение права занимать определенные должности до 3 лет и штраф.

Напомним, что 14 октября Зеленский лишил украинского гражданства главы Одессы Геннадия Труханова , экснардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина, что стало частью общей политики усиления безопасности и очищения власти в прифронтовых городах.

Ранее Труханов возразил, что имеет российское гражданство и назвал решение о лишении его украинского гражданства "фальсификацией".

Как известно, чиновник заявил, что не передумал обращаться в суд о решении о его отстранении. По его словам, у него нет и никогда не имел российского гражданства.

Журналисты считают подделкой копию российского загранпаспорта Труханова из материалов СБУ.