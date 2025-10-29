09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
00:30  29 октября
Украина увеличила экспорт сыров: показатель превышает 40 миллионов долларов
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 09:49

Трухнов и чиновники Одессы получили подозрения: подробности от полиции

29 октября 2025, 09:49
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Бывший мэр Одессы Геннадий Трухнов, его заместители и чиновники получили подозрения из-за наводнения, унесшего девять жизней

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

30 сентября в Одессе выпала двухмесячная норма осадков: улицы превратились в бурные потоки, люди спасались на крышах и чердаках, но некоторых спасти не удалось. Среди погибших – семья с ребенком, проживавшая на цокольном этаже дома. Спасатели обнаружили их тела в подвале, когда откачивали воду.

Расследование полиции установило, что система ливневой канализации не удерживалась должным образом годами. Было проведено более 25 обысков в административных зданиях и местах проживания фигурантов, изъята документация, компьютеры и телефоны.

На основании собранных доказательств 9 фигурантам – бывшему мэру Одессы Труханову, двум заместителям, должностным лицам горсовета, а также представителям коммунального предприятия – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая гибель человека) Уголовного кодекса.

Фигурнатам грозит до 8 лет тюрьмы, лишение права занимать определенные должности до 3 лет и штраф.

Напомним, что 14 октября Зеленский лишил украинского гражданства главы Одессы Геннадия Труханова , экснардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина, что стало частью общей политики усиления безопасности и очищения власти в прифронтовых городах.

Ранее Труханов возразил, что имеет российское гражданство и назвал решение о лишении его украинского гражданства "фальсификацией".

Как известно, чиновник заявил, что не передумал обращаться в суд о решении о его отстранении. По его словам, у него нет и никогда не имел российского гражданства.

Журналисты считают подделкой копию российского загранпаспорта Труханова из материалов СБУ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
непогода Одесса подозрение чиновники погибшие Труханов Геннадий Леонидович Наводнение
В Одессе проводят проверку детсада из-за издевательств над детьми
27 октября 2025, 10:17
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
25 октября 2025, 14:03
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Кировоградской области водитель грузовика сбил пешехода и скрылся
29 октября 2025, 10:21
Переоделись в форму спецподразделения: на Буковине бывший милиционер перевозил уклонистов за границу "под прикрытием"
29 октября 2025, 10:00
Силы ПВО ночью обезвредили 93 из 126 российских дронов: есть попадания на десяти локациях
29 октября 2025, 09:35
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
29 октября 2025, 09:22
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 09:15
На Волыни двое дельцов организовали "трансфер" мужчин через границу за $7 тысяч
29 октября 2025, 09:07
Повреждения значительны: в Одесской области 27 тысяч семей остаются без света после вражеской атаки
29 октября 2025, 08:52
"Продавали" за $500 000 должность в НААН: двое киевлян предстанут перед судом
29 октября 2025, 08:49
Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в центре Чернигова
29 октября 2025, 08:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »