Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование The Insider.

По данным журналистов издания, из номера документа следует, что он был якобы издан в 2010 году, а не в 2015-м, россияне по имени Татьяна. Кроме того, на опубликованном СБУ фотографии документа имя "Геннадий" написано с одной буквой n, вместо двух.

"Из номера документа следует, что он был выдан 2 ноября 2010 года (а вовсе не в декабре 2015-го) – действительно, паспорт с таким номером был выдан в этот день, но совсем другому человеку – россиянке по имени Татьяна, который потом успешно путешествовал с этим паспортом. Авторы подделки забыли даже, что имя Геннадий латинскими буквами тоже транслитерируется с двумя n", – говорится в материале The Insider.

Согласно данным пересечений границы, после начала войны в 2014 году Труханов не бывал в РФ, по крайней мере, под своим именем. Журналисты также не нашли данных о наличии у него актуального загранпаспорта России.

Ранее мы сообщали о том, что мэр Одессы Труханова официально был лишен гражданства Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.