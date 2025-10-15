18:30  15 октября
В Украине появятся собственные спутники для Космических сил
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 18:11

Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела

15 октября 2025, 18:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Журналисты считают подделкой копию российского загранпаспорта Труханова из материалов СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование The Insider.

По данным журналистов издания, из номера документа следует, что он был якобы издан в 2010 году, а не в 2015-м, россияне по имени Татьяна. Кроме того, на опубликованном СБУ фотографии документа имя "Геннадий" написано с одной буквой n, вместо двух.

"Из номера документа следует, что он был выдан 2 ноября 2010 года (а вовсе не в декабре 2015-го) – действительно, паспорт с таким номером был выдан в этот день, но совсем другому человеку – россиянке по имени Татьяна, который потом успешно путешествовал с этим паспортом. Авторы подделки забыли даже, что имя Геннадий латинскими буквами тоже транслитерируется с двумя n", – говорится в материале The Insider.

Согласно данным пересечений границы, после начала войны в 2014 году Труханов не бывал в РФ, по крайней мере, под своим именем. Журналисты также не нашли данных о наличии у него актуального загранпаспорта России.

Ранее мы сообщали о том, что мэр Одессы Труханова официально был лишен гражданства Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
паспорт политика Одесса Труханов Геннадий Леонидович гражданство
Завербовали через интернет-игру: в Одессе судили мужчину, работавшего на россиян
15 октября 2025, 13:35
Из Днепра в Одессу: Лысак официально возглавил вновь созданную городскую военную администрацию
15 октября 2025, 11:42
В Одессе люди митингуют против Труханова
14 октября 2025, 21:10
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
В Житомирской области 55-летний мужчина присвоил 700 тысяч гривен на ремонте котельных
15 октября 2025, 20:20
Эксвладельца известной торговой сети обвиняют в присвоении государственной земли
15 октября 2025, 20:20
Враг обстрелял Шосткинщину на Сумщине: ранены 35-летний мужчина и 47-летняя женщина
15 октября 2025, 20:11
В Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку: дело направлено в суд
15 октября 2025, 19:56
На Буковине заместитель мэра помогал мужчинам незаконно пересекать границу
15 октября 2025, 19:49
На Львовщине будут судить мужчину за незаконную вырубку леса более чем на 90 тыс. грн
15 октября 2025, 19:44
Двое жителей Ровно задержаны за сбыт каннабиса стоимостью 7,5 млн грн
15 октября 2025, 19:30
Священник из Тернопольской области разработал мобильное приложение для покаяния
15 октября 2025, 19:29
Мужчину из Ивано-Франковска осудили на 6 лет за контрабанду наркотиков в пенитенциарное учреждение
15 октября 2025, 19:15
Дания выделила более 170 миллионов долларов украинским военным
15 октября 2025, 19:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »