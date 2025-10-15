Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
Журналисты считают подделкой копию российского загранпаспорта Труханова из материалов СБУ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование The Insider.
По данным журналистов издания, из номера документа следует, что он был якобы издан в 2010 году, а не в 2015-м, россияне по имени Татьяна. Кроме того, на опубликованном СБУ фотографии документа имя "Геннадий" написано с одной буквой n, вместо двух.
"Из номера документа следует, что он был выдан 2 ноября 2010 года (а вовсе не в декабре 2015-го) – действительно, паспорт с таким номером был выдан в этот день, но совсем другому человеку – россиянке по имени Татьяна, который потом успешно путешествовал с этим паспортом. Авторы подделки забыли даже, что имя Геннадий латинскими буквами тоже транслитерируется с двумя n", – говорится в материале The Insider.
Согласно данным пересечений границы, после начала войны в 2014 году Труханов не бывал в РФ, по крайней мере, под своим именем. Журналисты также не нашли данных о наличии у него актуального загранпаспорта России.
Ранее мы сообщали о том, что мэр Одессы Труханова официально был лишен гражданства Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.