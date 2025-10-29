11:33  29 жовтня
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
09:22  29 жовтня
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 09:49

Трухнов і посадовці Одеси отримали підозри: подробиці від поліції

29 жовтня 2025, 09:49
Скриншот із відео
Колишній мер Одеси Геннадій Трухнов, його заступники та чиновники отримали підозри через повінь, що забрала дев'ять життів

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що 30 вересня в Одесі випала двомісячна норма опадів: вулиці перетворилися на бурхливі потоки, люди рятувалися на дахах і горищах, але деяких врятувати не вдалося. Серед загиблих – родина з дитиною, яка проживала на цокольному поверсі будинку. Рятувальники знайшли їхні тіла у підвалі, коли відкачували воду.

Розслідування поліції встановило, що система зливової каналізації не утримувалася належним чином роками. Було проведено понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання фігурантів, вилучено документацію, комп'ютери та телефони.

На підставі зібраних доказів 9 фігурантам – колишньому міському голові міста Одеси Труханову, двом заступникам, посадовцям міськради, а також представникам комунального підприємства – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила загибель людини) Кримінального кодексу.

Фігурантам загрожує до 8 років ув'язнення, позбавлення права обіймати певні посади до 3 років та штраф.

Нагадаємо, що 14 жовтня Зеленський позбавив українського громадянства очільника Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна, що стало частиною загальної політики посилення безпеки та очищення влади у прифронтових містах.

Раніше Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією".

Як відомо, посадовець заявив, що не передумав звертатися до суду щодо рішення про його відсторонення. За його словами, він не має і ніколи не мав російського громадянства.

Журналісти вважають підробкою копію російського закордонного паспорта Труханова з матеріалів СБУ.

