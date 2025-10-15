11:30  15 октября
15 октября 2025, 12:16

Геннадий Труханов: продолжаю исполнять обязанности мэра и готовлюсь в суд

15 октября 2025, 12:16
Фото: соцсети
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не передумал обращаться в суд о решении о его отстранении. По его словам, он не имеет и никогда не имел российского гражданства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свободу".

"Я не передумал обратиться в суд. У меня не было и нет российского гражданства", – подчеркнул Труханов в комментарии журналистам.

Чиновник отметил, что намерен "бороться, защищаться и уверен в своей победе".

Также он сообщил, что обратился, в частности, в Соединенные Штаты, чтобы те направили официальный запрос в Россию о наличии у него гражданства этой страны. По словам мэра, у Украины нет дипломатических отношений с РФ, поэтому не может сделать такой запрос самостоятельно.

Напомним, что 14 октября Зеленский лишил украинского гражданства главы Одессы Геннадия Труханова, экснардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина, что стало частью общей политики усиления безопасности и очищения власти в прифронтовых городах.

Ранее Труханов возразил, что имеет российское гражданство и назвал решение о лишении его украинского гражданства "фальсификацией". Он заявил, что будет подавать иск в суд. Вечером 14 октября в Одессе собрались люди на митинг против городского головы Геннадия Труханова.

Предварительные обвинения и объяснения Труханова по гражданству

В 2014 году издание "Украинская правда" сообщило, что Геннадий Труханов, тогда бывший кандидатом на должность мэра Одессы и бывшим членом Партии регионов, якобы имеет гражданство Российской Федерации. Тогда также отмечалось, что у него есть регистрация в городе Сергиев Посад (Московская область).

В 2018 году прокуратура заявила, что у Труханова мог быть российский паспорт, выданный в 2002 году, а также паспорт гражданина Греции, выданный в 2011 году. Позже журналисты обнародовали документы, якобы подтверждающие, что одесский мэр либо имеет, либо раньше имел российский паспорт.

Кроме того, сообщалось, что Труханов пользовался российским паспортом и через оффшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, контролировал строительную компанию "РОСТ".

Сам Геннадий Труханов неоднократно заявлял, что является только гражданином Украины. В 2019 году стало известно, что в 2017 он аннулировал свой российский паспорт через суд в России.

